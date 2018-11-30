«Мама» — самое важное слово на Земле!

В канун Дня матери в Краснодаре состоялось праздничное мероприятие для многодетных матерей, организованное региональным филиалом Почты России совместно с крайкомом профсоюза работников связи. На праздничное мероприятие были приглашены многодетные мамы (почтальоны, операторы, начальники отделений) — представители структурных подразделений со всего края.

— Этот праздник особенно важен для Почты России, ведь женщины-матери — это основная, самая большая часть нашего трудового коллектива,— отметила в приветственном слове директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак. — В нашем филиале на разных участках трудится почти десять тысяч представительниц прекрасной половины человечества, из которых 705 — многодетные мамы. Представляете, какая у нас армия!

В этом году мы продолжаем добрую традицию чествования многодетных мам, которые показывают высокие производственные результаты, являются лидерами по многим показателям и при этом выполняют великую миссию материнства.

Присутствующих женщин поздравила и заместитель председателя крайкома профсоюза работников связи М. В. Должикова:

— Дорогие и любимые женщины, милые наши мамы и бабушки! От имени нашего Профсоюза работников связи я хочу поздравить всех присутствующих с теплым и очень добрым праздником, который называется Днем матери. Хочу пожелать вам и вашим детям счастья, здоровья, радости и побед, чтобы эти юноши и девушки радовали своих родителей стремлением к новым звездам! Ведь как светятся глаза у мам, когда их ребенок успешен, ведь это самое большое счастье для любой мамы!

На празднике дети работников почтамтов посвящали мамам стихи, в их честь исполняли песни, играли на музыкальных инструментах, чтобы порадовать своего самого близкого человека на свете. Особенно всем зрителям понравилось пение Петра Кораблина и виртуозное звучание скрипки Эдгара Матынова, которых неоднократно просили выступить на бис.

Также специальное жюри подвело итоги прошедшего конкурса рисунков «Моя мама работает на почте», вручив подарки победителям и обладателям приза зрительских симпатий. В тройку лучших авторов представленных работ вошли: Семен Судейкин (девять лет, Тихорецкий почтамт), Алина Петелина (десять лет, Краснодарский почтамт), Надежда Николаева (14 лет, Новороссийский почтамт).

Для всех присутствующих мам и их детей был накрыт сладкий стол. За чаепитием мамы в неформальной обстановке делились своими секретами рецептов и воспитания детей.

Официальная часть праздничного мероприятия завершилось памятной фотографией. Но всё же главным событием для всех детей вместе с мамами стала незабываемая поездка в краснодарский Музей шоколада, где они лично приняли участие в мастер-классе по изготовлению фигурок из шоколада, которые им были вручены в подарок.