Музыка знаменитых романтиков

Второй концерт ансамбля «Ектеринодар-Классика» в рамках XVII музыкального абонемента состоялся в Краснодаре, в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. В последнее воскресенье ноября музыканты порадовали своих зрителей музыкой русских и зарубежных композиторов-романтиков. Программа концерта называлась «В поисках романтизма».

Музыканты «Екатеринодара-Классики»: художественный руководитель ансамбля заслуженная артистка России, профессор КГИК Наталья Коробейникова, Виктория Харьковская, заслуженный работник культуры Кубани Борис Леончик, заслуженный работник культуры Кубани Борис Щукин, Светлана Ашаева — и в этот раз подарили и взрослым, и детям незабываемые минуты творческого общения и сопричастности с удивительным миром музыки.

Как всегда, музыковед заслуженная артистка России Нина Виговская провела для ребят, только начинающих интереснейшее путешествие по истории мирового музыкального искусства, замечательный экскурс, рассказав об выдающихся композиторах, чьи произведения звучали на концерте.

Первым музыканты исполнили «Аве Мария» Шуберта — произведение-символ вечной вселенской любви, света и духовности они посвятили Дню матери, который отмечается в конце ноября. Голос лауреата международного конкурса Виктории Харьковской (сопрано) никого не оставил равнодушным в зрительном зале.

Музыка австрийского композитора Франца Шуберта прозвучала на концерте не единожды. Так, Виктория Харьковская исполнила «Вечернюю серенаду» из сборника композитора «Лебединая песня». Молодая пианистка Алиса Шклярова (педагог — профессор Наталья Коробейникова) исполнила на фортепиано соло также одно из произведений этого сборника.

Прозведения Шумана, Рахманинова, Чайковского и многих других авторов не могли не исполнить музыканты ансамбля на концерте. А вот ученик Натальи Коробейниковой Владислав Корепанов, ставший в этом году лауреатом престижного международного музыкального конкурса в Вене, подарил зрителям в своем замечательном исполнении знаменитый ноктюрн Фредерика Шопена «Си-бемоль минор».

Сама Наталья Коробейникова, исполнившая этюд Ференца Листа по капрису №17 Николы Паганини, заворожила зрителей виртуозной манерой исполнения и особой очень выразительной экспрессией.

Следующая встреча зрителей с ансамблем «Екатеринодар-Классика» состоится 23 ноября. В предпраздничные дни музыканты подарят своим поклонникам новогоднюю фантазию «В ожидании новогодних подарков».

Марина ВЛАДИМИРОВА