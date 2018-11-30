Южные компании представили проекты во всех номинациях девятой Премии «Серебряный лучник» – Юг

Участники из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов заявили проекты во все номинации Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Юг. Среди претендентов на награду – крупный бизнес, международные события, государственные структуры, общественные и спортивные организации.

Девятый год подряд «Серебряный Лучник» – Юг становится одним из ключевых событий региона. Премия дает возможность профессиональному сообществу представить результаты своей работы, продемонстрировать срез ключевых тенденций и событий за прошедший год. Оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ –Юг», AGT Communications Group.

Конкурс проводится в пяти проектных номинациях: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Digital коммуникации». В борьбу за награду уже вступили OOO «Газпром добыча Краснодар», КБ «Кубань Кредит», группа компаний «Fitron», Кабардино-Балкарский государственный университет, «Каспийская неделя моды» и другие организации.

«В нашем проекте мы рассказали про создание средствами современного экспозиционного искусства ёмкого, целостного и многогранного образа газодобывающего комплекса «Газпром добыча Краснодар» с «человеческим» лицом. Это своего рода «точка сборки» истории производственного опыта и профессионального знания. Новый образовательный ресурс в музейном формате транслирует не узкоспециальные технические знания и навыки, а общее системное представление о газодобывающем предприятии, технологическом процессе, профессиональном и человеческом потенциале компании», – рассказала о заявленном проекте Лариса Мякинкова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар».

«Новый сезон Каспийской недели моды привлек огромное количество зрителей – свыше 600 человек ежедневно посещали вечерние дизайнерские шоу. География участников расширяется год от года. На этот раз с нами были Грузия, Пакистан, Австрия, Вьетнам, Иран, Беларусь, Монако, Азербайджан, Казахстан, а также дизайнеры со всей России. Возможность представить результаты проделанной работы в рамках такой статусной премии как «Серебряный Лучник» - Юг – это еще

один способ продвижения нашего проекта, а также бесценный профессиональный опыт», – рассказала о заявленном проекте Елена Родненко, соучредитель Каспийской недели моды.

Заявочная кампания Премии продлится до конца 25 декабря. К участию приглашаются проекты из Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также республики Крым. Представить свою работу может автор или авторский коллектив из коммерческой компании, госструктуры или общественной организации. Формат и масштаб проектов может быть любым, от узконаправленных коммуникационных кампании, акций или специальных событий до комплексных медиакампаний, программ и стратегий.

Публичная защита авторами проектов перед жюри и профессиональным сообществом и церемония награждения победителей состоятся в феврале 2019 года в Ростове-на-Дону.

По правилам Конкурса, десять лучших проектов Юга России будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.

Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также бесплатно подать заявку можно на сайте luchnik-ug.ru и в Исполнительной Дирекции Премии «Серебряный Лучник» – Юг.

Дополнительная информация:

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Справка

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов.

С 2002 года управление проектом осуществляет попечительский совет, в который входят представители различных компаний, общественных профессиональных объединений и коммуникационных групп, агентств – лидеров отрасли. На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных

специалистов по коммуникациям, мастеров профессии. Ежегодно проводятся авторские презентации лучших книг.

Оператором системы региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» выступает Коммуникационное агентство «АГТ».

В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» охватывает все без исключения регионы Российской Федерации. Общий перечень премий, оператором которых выступает региональная сеть коммуникационного агентства «АГТ»: «Серебряный Лучник» – Северо-Запад, «Серебряный Лучник» – Сибирь, «Серебряный Лучник» – Юг, «Серебряный Лучник» – Приволжье, «Серебряный Лучник» – Урал и «Серебряный Лучник» – Дальний Восток.