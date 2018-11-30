В Туапсе бывший дознаватель полиции признан виновным в покушении на мошенничество

Собранные следственным отделом по городу Туапсе краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему дознавателю ОМВД России по Туапсинскому району Эдуарду Коблеву. Он признан виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года Эдуард Коблев состоял на указанной должности и был осведомлен о нахождении в производстве следственного отдела уголовного дела в отношении своего знакомого. В ходе неоднократных встреч с указанным мужчиной фигурант вводил его в заблуждение, сообщая, что за денежное вознаграждение он может способствовать непривлечению его к уголовной ответственности. Между тем, в силу занимаемой должности полицейский не обладал такими полномочиями и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Мужчина согласился, однако о противоправном предложении сообщил в правоохранительные органы. 19 сентября 2018 года заявитель встретился с сотрудником полиции и передал 100 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками управления УФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговором Туапсинского городского суда Эдуарду Коблеву назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 15 процентов от дохода осужденного.