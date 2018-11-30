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В Туапсе бывший дознаватель полиции признан виновным в покушении на мошенничество

Пятница, 30 ноября 2018 11:57
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Собранные следственным отделом по городу Туапсе краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему дознавателю ОМВД России по Туапсинскому району Эдуарду Коблеву. Он признан виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года Эдуард Коблев состоял на указанной должности и был осведомлен о нахождении в производстве следственного отдела уголовного дела в отношении своего знакомого. В ходе неоднократных встреч с указанным мужчиной фигурант вводил его в заблуждение, сообщая, что за денежное вознаграждение он может способствовать непривлечению его к уголовной ответственности. Между тем, в силу занимаемой должности полицейский не обладал такими полномочиями и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Мужчина согласился, однако о противоправном предложении сообщил в правоохранительные органы. 19 сентября 2018 года заявитель встретился с сотрудником полиции и передал 100 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками управления УФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговором Туапсинского городского суда Эдуарду Коблеву назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 15 процентов от дохода осужденного.

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