Судебные приставы на несколько часов стали знатоками

Команда работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю приняла участие в турнире «Что? Где? Когда?», посвященном 100-летию Профсоюза работников госучреждений России.

14 команд из различных государственных органов сошлись в конференц-зале Торгово-Промышленной палаты Краснодарского края в настоящем интеллектуальном сражении. Всё было организовано как в известном всем жителям нашей страны «клубе знатоков». 6 представителей каждого ведомства отвечали на вопросы, бурно обсуждали версии и пытались найти ответ на извечную дилемму: что в чёрном ящике? А за «чистотой» игры следили специальные наблюдатели – по одному на команду.

Организаторы турнира – руководство и представители Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации – отнеслись к делу со всей серьезностью. Вопросы были подобраны действительно качественные. От игроков требовалась не только, и даже не столько эрудиция, сколько находчивость и умение находить командное решение.

Наверное, поэтому незамысловатая по своей сути игра вызвала всеобщий неподдельный интерес и огромную массу позитивных эмоций. Участники не соревновались за право называться самым умным, а просто искренне радовались найденным правильным ответам.

Команде Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю «Профессионалы», в которую вошли Оксана Дианова, Ольга Лукашкина, Татьяна Любицкая, Максим Пегушин, Наталья Тараненко и капитан Изабелла Григорян, не хватило всего половины очка, чтобы войти в тройку лидеров. Четвертое место из 14 команд – тоже весьма неплохой результат, но не это главное. Куда важнее непередаваемые положительные эмоции, возможность свободно пообщаться в неформальной атмосфере, расширить собственный кругозор и получить полезные знания. Чем не альтернатива традиционным «корпоративам», но альтернатива куда более прогрессивная, полезная и современная!