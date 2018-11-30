В Госдуме идет разработка нового законопроекта о многодетных семьях

Об этом на приеме многодетных матерей рассказал депутат Государственной Думы Владимир Евланов. Прием прошел в рамках выездного заседания депутатского клуба «Крепкая семья» в здании Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов.

– Хочу поздравить вас с одним из самых добрых и светлых праздников – Днем матери. Вы не только дарите безграничную любовь своим детям, сохраняете семейный очаг, но и трудитесь в различных сферах жизни Краснодара, ведете активную общественную работу. Со своей стороны хочу отметить, что поддержка женщин-матерей, помощь многодетным семьям находится на особом контроле депутатов Госдумы, – сказал Владимир Евланов.

Он также добавил, что в Госдуме создана рабочая группа, которая занимается разработкой нового законопроекта о многодетных семьях, который должен закрепить на федеральном уровне статус таких семей. Документ позволит многодетным семьям претендовать на определённый набор преференций и льгот вне зависимости от региона проживания.

В выездном заседании также приняли участие депутаты городской Думы Краснодара Анна Ольховая, Игорь Брагарник.

На встрече с депутатом собрались 30 многодетных мам краевой столицы – это учителя, воспитатели, медсестры, врачи. Среди участниц приема – Александра Васильева – преподаватель математики в Пашковском сельскохозяйственном колледже, которая отдала своей профессии 51 год.

В ходе встречи заместитель председателя Союза многодетных семей «Кубанская семья» Алина Комова рассказала о деятельности общественной организации. В настоящее время благодаря ее работе 3700 многодетных

семей из 20 районов края получают социальную, материальную, юридическую и психологическую помощь. «Кубанская семья» создана в 2012 году многодетной мамой Светланой Недилько.

В завершении встречи депутат Госдумы вручил многодетным мамам памятные подарки и цветы.