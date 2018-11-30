Владимир Евланов принял участие в обсуждении проекта «Единой Рос-сии» по развитию муниципалитетов

Круглый стол по реализации проекта «Укрепление финансово-экономических основ местного самоуправления в муниципальных образова-ниях Краснодарского края» прошел 27 ноября в региональном отделении партии «Единая Россия». В ходе заседания обсудили социально-экономические показатели Краснодара и проблемы наполняемости муници-пального бюджета собственными доходами.

– Считаю, что необходимость нашей встречи назрела давно – ведь от надеж-ности финансово-экономической базы муниципалитета зависит выполнение всех социальных обязательств, реализация программ и в целом развитие тер-ритории. На одном из пленарных заседаний в Государственной думе я вы-ступал с двумя законопроектами, направленными на развитие экономики именно на уровне регионов и муниципалитетов. Оба они были приняты в первом чтении, – сказал Владимир Евланов.

Первый законопроект касается системы стратегического планирования, вто-рой — полномочий регионов по стимулированию развития промышленности, презентацию которого на пленарном заседании в Государственной Думе Владимиру Евланову поручило Законодательное собрание Краснодарского края.

Поправки в закон «О стратегическом планировании в Российской Федера-ции», который в первой редакции был принят 2014 году, позволят создать на всех уровнях стратегического планирования единые принципы, подходы, ме-тодологию и перечень документов. И главное, такой механизм будет пропи-сан на уровне муниципалитетов, чего ранее не было.

Принятие поправки во второй закон «Об общих принципах организации за-конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» усилит участие регионов в развитии промышленности на территории страны.

В заседании круглого стола приняли участие директор департамента финан-сов Краснодара Николай Лебедев, председатель контрольно-счетной палаты города Людмила Балашева, заместитель директора департамента экономиче-ского развития, инвестиций и внешних связей Краснодара Василий Литви-нов, депутаты городской Думы, главы городских округов.

В ходе заседания Николай Лебедев рассказал об основных показателях соци-ально-экономического развития города, возможных резервах доходной базы городской казны. По его словам, несмотря на постоянную работу по привле-чению дополнительных средств для развития города, собственных доходов бюджета недостаточно.

Участники круглого стола высказали несколько предложений по укреплению доходной части городского бюджета, которые необходимо рассмотреть на уровне федерального законодательства. Одна из таких инициатив – устано-вить норматив отчислений налога в бюджеты городских округов по упро-щенной системе налогообложения в размере 50%, благодаря чему дополни-тельные доходы местного бюджета составят более 4 млрд. рублей.

Владимир Евланов также добавил, что для снижения долговой нагрузки на муниципальные бюджеты необходимо рассмотреть возможность замены коммерческих кредитов на более выгодные бюджетные.

Все предложения, озвученные в ходе круглого стола, будут вынесены на об-суждение профильных комитетов Госдумы, а также Общероссийского Кон-гресса муниципальных образований.