«Краснодар Водоканал» выполнит ремонт сетей на Дзержинского

30 ноября 2018 г. специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят ремонт сетей водопровода диаметром 600 мм по адресу: ул. Дзержинского, 229/5, между ул. Покрышкина и Пригородной.

В целях удобств горожан работы будут проводиться в ночное время - с 21 00 часов 31.11.2018 г. до 06 00 часов 01.12.18 г. Для оперативности ремонта предприятие задействует всю необходимую спецтехнику.

На время проведения работ будет ограничено движение автотранспорта по двум полосам на ул. Дзержинского от ул. Покрышкина до ул. Пригородной по направлению въезда в город Краснодар.