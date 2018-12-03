На лыжи – со скидкой

Специальная программа скидок для студентов будет действовать на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в новом зимнем сезоне, который стартует 14 декабря. Ее участником может стать любой учащийся российских вузов, оформив именную карту. Такая студенческая карта имеет уникальный номер и является ски-пассом курорта «Роза Хутор». Для участников программы будут предусмотрены скидки до 15 процентов на однодневный ски-пасс, который можно приобрести в кассах и отелях курорта, а также в центре «Активный отдых». Предусмотрены также скидки в размере 10 процентов на прокат оборудования и услуги Первой школы горных лыж и сноуборда. Аналогичный размер дискаунта получат студенты и при посещении Ледового дворца «Роза Хутор», включая оплату за вход, прокат коньков, услуги инструктора. Кроме того, при предъявлении студенческой карты курорта «Роза Хутор» учащимся предоставят скидки на обслуживание в кафе и ресторанах, а также на покупки в магазинах.

- По итогам летнего сезона, студенческая программа показала свою востребованность. Благодаря специальной системе скидок, учащиеся российских вузов теперь имеют возможность воспользоваться широким спектром услуг курорта «Роза Хутор» со значительной экономией средств, - отметили на горном курорте

Студенческую карту «Роза Хутор» можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. Период скидок продлится с 14 декабря 2018 и до завершения зимнего сезона. Получить свежие новости о программе, а также ознакомиться с перечнем заведений, предоставляющих скидки по студенческой карте можно на сайте «Роза Хутор»: https://rosaski.com/students/.

Ирина СИЗОВА