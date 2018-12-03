В Апшеронске бывший лесничий Хадыженского участкового лесничества подозревается в получении взятки

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего лесничего Апшеронского лесничества, подозреваемого в получении взятки за совершение действий, входящих в его должностные полномочия в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2018 года к лесничему Хадыженского участкового лесничества обратился индивидуальный предприниматель с целью подписания актов освидетельствования разработанных им делянок. За это злоумышленник потребовал от мужчины передать ему денежные средства в размере 1 тысячи рублей, сообщив при этом, что данная сумма является первоначальной и для составления актов освидетельствования делянок потребуется передать ему еще денежные средства, размер которых он сообщит дополнительно. Между тем, данные действия входили в его непосредственные обязанности. В ноябре 2018 года подозреваемый сообщил мужчине о том, что тот должен передать ему еще 25 тысяч рублей за подписание необходимых для закрытия делянок документов. Предприниматель согласился, между тем, о поступившем противоправном предложении сообщил в правоохранительные органы. 2 ноября 2018 года заявитель встретился с лесничим и передал ему требуемую сумму денег, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю