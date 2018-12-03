Сочи сменил свой летний цветочный наряд на зимний

На клумбах курорта озеленители высадили более полумиллиона цветов. Морозостойкие маргаритки, примулы и виолы пришли на смену бархатцам и петуньям.

- Сейчас в городе идет большая работа силами управления лесопаркового хозяйства. На центральных клумбах высаживаются те растения, которые в зимних условиях могут существовать. Но и эти растения нуждаются в подкормке и в правильной подсветке, - рассказал директор департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс.

Высадка цветов в начале зимы – последнее обновление сочинских клуб в этом году. К своей работе озеленители вновь приступят в конце февраля. Тогда виолы сменят цикломены. Весной Сочи по традиции украсят и тюльпаны. Более 150 тысяч луковиц этих весенних цветов уже высадили в клумбы курорта.

Ирина СИЗОВА