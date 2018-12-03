Круглый стол по проекту «Историческая память» с участием депутата Госдумы прошел в Краснодаре

Он состоялся в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына 30 ноября. В зале Победы, где расположена экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны», собрались ветераны, Герои России, педагоги, сотрудники музея, школьники и студенты. Встреча «Служить России» прошла в рамках заседания круглого стола по реализации партийного проекта «Историческая память».

– Встречи с героями, ветеранами очень важны для молодежи. Ведь будущее невозможно без знания истории, преемственности поколений. Рад, что такие встречи находят отклик у ребят - это значит, у нас растет достойное поколение, которое в будущем сможет защитить нашу страну, также как их деды и прадеды, - сказал Владимир Евланов.

На встрече присутствовали ветераны Великой Отечественной войны Александр Михайлович Пушкарев и Дмитрий Никитович Шлыков, которые несмотря на свой преклонный возраст, активно участвуют в военно-патриотических мероприятиях и становятся частыми гостями уроков мужества в школах города. Во время общения они поделились с ребятами воспоминаниями военных лет.

В мероприятии также приняли участие Герой России, подполковник Сергей Палагин, председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, Герой России Евгений Шендрик, учителя истории, научные сотрудники музея, учащиеся школы №8 Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова, студенты Краснодарского технического колледжа - отличники учебы и победители олимпиад.

В ходе встречи сотрудники музея рассказали о проектах, которые реализованы в этом году в честь празднования 75-летия Великой Победы. Это, в том числе, проект «Служить России», в рамках которого проходят встречи с Героями России или родственниками и сослуживцами тех, кто был удостоен этого звания посмертно.

- Одним из таких героев был наш земляк из Динского района Андрей Туркин, который удостоен звания Героя РФ посмертно. В 2004 году во время операции по спасению заложников в школе Беслана он спас жизнь десяткам людей, накрыв своим телом гранату, которую бросил в заложников один из террористов, - рассказала сотрудница музея Оксана Гордейчук.

После встречи работники музея провели для ребят экскурсию по экспозиции «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».