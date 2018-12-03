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В Краснодаре благоустроят скверы «Фестивальный» и «Майский»

Понедельник, 03 декабря 2018 09:25
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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, сквер «Фестивальный» отобран для благоустройства по итогам рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Площадь сквера — 1,7 га. Здесь по утвержденному проекту обновят и приведут в порядок существующие детские и спортивные площадки, установят новые.
Условно сквер будет разделен на две зоны — игровую и прогулочную. В прогулочной установят лавочки и урны, сделают уличное освещение, высадят дополнительные деревья и кустарники, сформируют газоны, обновят пешеходные дорожки.

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