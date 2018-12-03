Кредитные неплательщики стали пешеходами

В Гулькевичском районе Краснодарского края под арест попали два автомобиля должников. В ходе выездного мероприятия по адресам проживания должников судебные приставы навестили неплательщика кредитов из станицы Скобелевской. 259 тысяч рублей гражданин задолжал конкурсному управляющему.

Завидев судебных приставов на пороге, станичник избрал весьма оригинальную линию поведения. Он заперся дома и отказался оттуда выходить. Неизвестно, на что рассчитывал гражданин, но его расчеты не оправдались в любом случае. Дело в том, что рядом с домом был припаркован автомобиль «LADA GRANTA» принадлежащий «находчивому» должнику. Акт описи и ареста на данное транспортное средство был составлен здесь же, на месте, в присутствии нескольких свидетелей.

Еще одной кредитной неплательщице пришлось принудительно переквалифицироваться в пешеходы. Гражданка задолжала банку 930 тысяч рублей. Залогом при получении кредита выступил автомобиль, принадлежащий женщине. Уже после вынесения решения об обращении взыскания на заложенное имущество должница предприняла немало усилий, скрывая транспортное средство от судебных приставов.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться… В ходе очередного визита работников Службы автомобиль был обнаружен у дома неплательщицы. С учетом долгой предыстории, после составления акта описи и ареста он передан взыскателю, предоставившему для этих целей эвакуатор.