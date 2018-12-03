С 3 декабря в почтовых отделениях Кубани стартует зимняя декада скидок на подписку

С 3 по 13 декабря 2018 года пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой у всех желающих будет возможность подписаться на газеты и журналы через Почту России со значительными скидками.

Оформить подписку можно как во всех почтовых отделениях в пределах своего региона, так и дистанционно, из любой точки мира – на сайте https://podpiska.pochta.ru, в любой регион России.

В эти 10 дней дополнительно к скидкам издательств Почта России снижает стоимость доставки федеральных СМИ, включенных в каталог Почты, - на 10%, на поставку региональных газет и журналов – на 15%. А для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от Почты России составит 5% и 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка на доставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, включает около 2500 наименований.

«Системная работа Почты России по поддержке и продвижению института подписки дает свои результаты. По итогам подписной кампании на второе полугодие 2018 года в ряде регионов наметилась положительная динамика. Текущая декада – уже вторая за подписную кампанию на первое полугодие 2019 года. Это отличная возможность выписать для себя любимое издание со значительной скидкой или сделать близким приятный новогодний подарок», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет с максимальным удобством оформить подписку как с персонального компьютера, так и со смартфона или планшета. На ресурсе podpiska.pochta.ru выписать газету или журнал по привлекательным ценам можно не только для себя, но и в качестве новогоднего подарка своим близким вне зависимости от места их проживания.