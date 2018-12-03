Общероссийский день приёма граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, с 14-00 до 20-00 будет проводиться Общероссийский день приема граждан. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 22, приём граждан проведёт главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров, его заместители, а также начальники профильных отделов аппарата.

Для того, чтобы получить консультацию от главного судебного пристава Краснодарского края, достаточно предъявить паспорт на входе в Управление.