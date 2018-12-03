Подведены итоги Девятой межрегиональной студенческой юридической олимпиады «Краснодар – 2018»

29-30 ноября 2018 года в Краснодаре состоялась Девятая межрегиональная студенческая юридическая олимпиада «Краснодар – 2018», приуроченная к празднованию Дня юриста.

Мероприятие организовано по инициативе Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России на базе Краснодарского университета МВД России.

С приветственным словом к гостям и участникам обратился председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Кубани, Александр Долгов. Открыл мероприятие врио начальника Краснодарского университета МВД России, доктор технических наук, профессор, генерал-майор полиции Олег Булгаков.

Ведущим мероприятия выступил заместитель председателя, председатель комитета по науке, образованию и взаимодействию со СМИ Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Кубани, Павел Каленский.

В олимпиаде приняли участие студенты и курсанты 9 образовательных учреждений: Адыгейского государственного университета; Армавирского лингвистического социального института; Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова; Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина; Кубанского государственного университета; Саратовской государственной юридической академии; Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия; Южного института менеджмента, Краснодарского университета МВД России.

Олимпиада проводилась по трем специализациям: государственно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой. В состав членов жюри вошли представители Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России, вузов-участников, правового департамента администрации Краснодарского края, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, Управления Россреестра по Краснодарскому краю, Адвокатской палаты Краснодарского края, Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае.

В первый день участники Олимпиады по соответствующему направлению состязались в теоретических знаниях. Конкурс состоял из двух теоретических вопросов и задачи, а также тестирования из 25 тестовых

заданий. Во второй день проведено пленарное заседание, на котором заслушаны по одному научному докладу от каждой команды (учебного заведения).

По итогам Олимпиады определены победители в индивидуальном и в общекомандном зачете.

В государственно-правовой специализации первое место занял студент КубГАУ Никита Чуриков, второе место – студент КубГАУ Егор Джадан, третье – студент КубГУ Михаил Столярчук.

В гражданско-правовой специализации: победителем стала студентка КубГУ Ирина Ардаганьян, на втором месте – студентка КубГАУ Екатерина Хачатурова, третье место – курсант КрУ МВД России Ирина Макарова.

В уголовно-правовой специализации: первое место – студент КубГУ Максим Горенко, второе – студент КубГУ Владислав Фирсов, третье место – студент КубГАУ Татьяна Машкина.

В конкурсе научных докладов: победителем стал – студент КубГУ Владислав Фирсов, второе место – студентка АГУ Алина Новиченко, третье – студент КубГАУ Егор Джадан.

В общекомандном зачёте победителем стала команда Кубанского государственного университета. Второе место заняла команда Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. На третьем месте команда Краснодарского университета МВД России.

Студенты и курсанты, принявшие участие в олимпиаде, получили сертификаты участников Девятой межрегиональной студенческой юридической олимпиады «Краснодар – 2016», а победители в индивидуальном и в общекомандном зачете Олимпиады получили кубок, подарки, грамоты и благодарственные письма.

Награждение состоялось 30 ноября 2018 года в рамках торжественного собрания, посвященного празднованию Дня юриста.

С результатами можно ознакомиться в Итоговой ведомости Девятой межрегиональной студенческой юридической олимпиады «Краснодар – 2018» на сайте Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (alrfkuban.ru).