Названы лучшие юристы Краснодарского края

30 ноября 2018 года состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня юриста, церемонии присуждения высшей юридической премии Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» «Юрист года Краснодарского края» и подведению итогов Девятой межрегиональной студенческой юридической олимпиады «Краснодар – 2018».

Мероприятие состоялось по инициативе Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на базе Краснодарского университета МВД России.

С поздравлениями с Днем юриста и приветственным словом выступили председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Кубани, Александр Долгов и врио начальника Краснодарского университета МВД России, доктор технических наук, профессор, генерал-майор полиции Олег Булгаков.

Ведущим мероприятия выступил заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Кубани Павел Каленский.

В рамках торжественного собрания состоялась церемония присуждения высшей юридической премии Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» «Юрист года Краснодарского края».

Высшая юридическая премия Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» «Юрист года Краснодарского края» установлена Краснодарским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в развитие Указа Президента Российской Федерации от 8 октября 2009 года № 1129 «О высшей юридической премии «Юрист года».

Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «За вклад в юридическую науку в 2018 году» присуждена заведующему кафедрой криминалистики Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Гайса Меретукову. Он внес значительный вклад в развитие российской науки, подготовив более сорока кандидатов юридических наук. Только за последний год под его руководством защитилось 2 кандидата юридических наук. Им опубликованы 2 монографии, 8 научных статей, под его руководством проводится работа над кафедральной научной темой «Актуальные проблемы расследования преступления», изучаются проблемы практики расследования, готовятся 2 коллективных монографии. Возглавляемая им кафедра является одной из наиболее оснащенных. В октябре 2018 году он организовал проведение Всероссийской научно-практической конференции по проблемам криминалистики.

Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «Правозащитная деятельность в 2018 году» присуждена ведущему консультанту отдела защиты прав несовершеннолетних аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Любови Дидюшиной. Любовь Сергеевна ежедневно оказывает бесплатную правовую помощь в форме консультаций жителям Кубани, активно развивает тематику защиты прав и свобод несовершеннолетних граждан России. За последний год она приняла участие более чем в тридцати судебных процессах. Она – регулярный участник мероприятий по вопросам правового просвещения населения в области соблюдения прав ребенка.

Особое внимание уделяет развитию медиации. Так, при ее непосредственном участии в рамках Президентского гранта по проекту «Миру быть! Медиация при разрешении семейных конфликтов» были урегулированы многочисленные споры.

Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «Правовое просвещение в 2018 году» присуждена директору Краснодарской региональной общественной организации «Центр по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на Здоровье» Николаю Чернышук. За 2018 год он провел более семисот бесплатных юридических консультаций. Был опубликовал сорок один материал о правах граждан в сфере здравоохранения и социальной защиты населения. В качестве автора и ведущего Николай Владимирович провел 7 радиопередач о правах пациентов на радиостанции «Комсомольская Правда». Принял активное участие в правовом просвещении граждан в рамках проекта «Синергия права», получившего Грант Президента России.

Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «Развитие законодательства в 2018 году» присуждена начальнику отдела правовой экспертизы проектов правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края правового департамента администрации Краснодарского края Марианне Буйволенко. Она оказывает существенную экспертную поддержку органам исполнительной власти Краснодарского края при разработке проектов правовых актов. Только за последний год она провела юридическую экспертизу более сотни проектов нормативных правовых актов Краснодарского края. При ее активном участии был разработан и принят ряд законов Краснодарского края, регулирующих земельные правоотношения, а также Закон Краснодарского края о дополнительных мерах по защите прав обманутых дольщиков.

Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «Юридическое образование и воспитание в 2018 году» присуждена декану факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) СКФ ФГБОУВО «Российский Государственный Университет Правосудия» Александру Куц. Он внес мощный вклад в развитие юридического образования в Краснодарском крае. Тысяча триста студентов юридического факультета стали высоко квалифицированными юристами, благодаря его руководству и обеспечению учебного процесса. Особое внимание он уделяет воспитанию высоких моральных и профессиональных качеств своих учеников. Результатом его работы только за последний год стали победы сорока шести студентов на двадцати четырех конкурсах краевого, всероссийского и международного уровня.

Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «За значительный вклад в области права» присуждена аудитору Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, члену Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексею Ильяшенко. Алексей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Кубани, Почетный сотрудник МВД, полковник полиции в отставке, более 20 лет посвятил службе в органах внутренних дел, из которых более 10 лет работал в должности заместителя начальника Краснодарского университета МВД России по научной работе. Им опубликовано 150 научных работ по различным проблемам борьбы с преступностью. Под его научным руководством успешно защитили диссертации 26 кандидатов юридических наук, а научное направление университета не раз признавалось лучшим в системе образовательных организаций МВД России. Алексей Николаевич является руководителем регионального отделения Союза криминалистов и криминологов по Южному федеральному округу, членом редколлегии шести авторитетных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки России.

Кроме того, Благодарностями и Почетными грамотами Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России были награждены иные юристы, отличившиеся в 2018 году.

В рамках торжественного собрания, посвященного празднованию Дня юриста, также состоялось награждение победителей и призеров Девятой межрегиональной студенческой юридической олимпиады «Краснодар – 2018».