Несмотря на сложные погодные условия на Кубани, отделения почтовой связи работают в штатном режиме

Стихийные бедствия на Кубани, захватившие ряд территорий края с 28 ноября по 2 декабря, внесли свои коррективы в график обмена почтовыми отправлениями, но работа Почты России идёт без сбоев.

Несмотря на подтопления в Туапсинском и Северском районах 28 ноября, почтовые отделения продолжили работу в штатном режиме. На месте отделения почтовой связи Кабардинская 352665, здание которого было повреждено наводнением 24-25 октября 2018 г., работает передвижное отделение: услуги почтовой связи жителям станицы оказываются пять дней в неделю, в том числе почтальонами на дому.

В период режима ЧС, введенного на территории г. Новороссийска из-за ураганного ветра, отделения почтовой связи не закрывались для обслуживания населения. Только 29 ноября в период перебоев с электричеством действовали временные ограничения в ОПС Глебовское 353994, ОПС Южная Озереевка 353997, ОПС Семигорский 353981, о также в ОПС 353912 и ОПС 353922. Обслуживание было переведено на бумажную технологию с использованием бланков строгой отчетности.

29-30 ноября из-за снежных заносов на трассах в Павловском, Новокубанском, Кропоткинском, Гулькевичском районах и в Армавире обмен почты частично не производился с несколькими отделениями в Восточно-Кубанском, Каневском, Кропоткинском, Тихорецком и Анапском почтамтах. Несмотря на погодные условия, стационарные отделения почтовой связи обслуживали население по установленному графику.

В настоящее время все отделения почтовой связи края работают в штатном режиме.