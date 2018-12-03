Единый ски-пасс на горных курортах Сочи начнет действовать в предстоящем зимнем сезоне. По нему лыжникам и сноубордистам станут доступны 135 километров трасс сразу двух комплексов «Роза Хутор» и «Газпром». Запуск ожидаемого многими туристами сервиса намечен на третью декаду декабря – после официального открытия сезона катания на двух курортах.

Знаковое решение о создании единого ски-пасса для горных курортов Сочи было принято в ходе совещания 5 января 2017 года. Председателем Правительства Российской Федерации. Дмитрий Медведев поручил руководству курортов разработать и реализовать механизм внедрения единого электронного носителя для посещения зон горнолыжного катания в Сочи. Тему введения единого ски-пасса курорты обсуждали давно, однако чтобы реализовать идею на практике, потребовалось разрешить ряд серьезных вопросов. Прежде всего, много времени ушло на техническую реализацию проекта.

- Инфраструктура и трассы каждого курорта имеют свои особенности и преимущества. И если раньше туристам в течение одного дня приходилось отдавать предпочтение склонам конкретного комплекса или при переходе на другой курорт снова покупать ски-пасс, то с этого года все значительно упрощается, - отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Приобретая единый ски-пасс, горнолыжники и сноубордисты получают право кататься на трассах двух курортов – горного туристического центра «Газпром» (склоны «Альпика» и «Лаура») и «Роза Хутор». Таким образом, для туристов открываются и возможности пользования инфраструктурой двух курортов – прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги отдыха. На выбор гостям предложат несколько тарифов. В зависимости от периода использования: разовый, со сроком действия – один день, сезонный абонемент - с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона на одном из курортов и абонемент на несколько дней - от двух до семи дней. Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах ГТЦ «Газпром» и «Роза Хутор».

В будущем единый ски-пасс будет действовать на всех горных курортах Сочи - ГТЦ «Газпром», «Роза Хутор», «Горки Город». Единую зону катания планируется создать за счет строительства дополнительных канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга. Попасть на плато Псехако, где находятся трассы «Лаура» Горно-туристического центра «Газпром», туристы могут по канатной дороге «3S», которая следует от нижней станции «Альпика».

Ирина СИЗОВА