Уведомление о новом формате фискальных документов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» ФНС России осуществляет ведение реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 2 приказа ФНС России от 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» с 01.01.2019 формат фискальных документов версии 1.0 (далее — ФФД 1.0) утрачивает силу, налогоплательщики с 01.01.2019 обязаны будут использовать в контрольно-кассовой технике форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1.

В этой связи фискальные накопители, включенные в реестр фискальных накопителей с 01.01.2019, могут использоваться налогоплательщиками в контрольно-кассовой технике, обеспечивающей формирование фискальных документов в соответствии с форматом фискальных документов версии 1.05 (далее — ФФД 1.05).

Вам необходимо проверить, какая у вас модель фискального накопителя. Модель — это цифры в названии фискального накопителя: ФН-1 или ФН-1.1. Если вы используете кассу с ФН-1, то обращается внимание, что с 01.01.2019 версия формата фискальных данных 1.0, поддерживаемая указанным фискальным накопителем, утрачивает силу. При этом данной моделью фискального накопителя поддерживается более новая версия формата фискальных документов 1.05 и для перехода на указанную версию 1.05 необходимо обратиться к производителю ККТ или в любой сервисный центр ККТ.

Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 на более новую версию формата фискальных документов 1.05 осуществляется без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах.

На основании пункта 15 статьи 4.2 Федерального закона №54-ФЗ экземпляр ККТ, передающий сведения о расчетах в соответствии с версией форматов фискальных документов 1.0, должен быть снят с регистрационного учета 01.01.2019 налоговым органом в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии ККТ с регистрационного учета в автоматическом режиме.

ИФНС России №5 по г. Краснодару