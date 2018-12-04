Сердце, отданное детям

В 2018 году система дополнительного образования отмечает свой столетний юбилей. Каждое учреждение готовилось к этому знаменательному событию: это участие в конкурсах на различных уровнях, демонстрация работы учреждения, организация различных мероприятий. Наше учреждение тоже не осталось без внимания: мы подводили итоги прошедших лет, ребята старались показать свои лучшие достижения. Ведь нашему учреждению в этом году еще исполнилось тридцать лет.

Со дня основания в Доме творчества станицы Старовеличковской Калининского района работают ракетомодельная и авиамодельная лаборатории. Вот уже тридцать лет руководителем объединений является педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Николай Алексеевич Мирошниченко.

На занятиях у педагога всегда царит творческий процесс. Ребята что-то мастерят, клеят, проектируют. В процессе изготовления макетов самолета, ракеты ребята приобретают разнообразные технологические навыки, знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, с основами аэродинамики и прочности. Работа авиамодельной лаборатории носит обучающий характер, и занятия ведутся фронтальным методом (одновременно со всем составом), при этом задания распределяются по уровню сложности, тематика занятий охватывает обширный круг вопросов технического моделирования. Всю работу объединения Николай Алексеевич направляет на приобретение навыков самостоятельного конструирования, на развитие интереса к экспериментально-исследовательской работе и приобщению их к трудовой деятельности. Некоторые учащиеся, прошедшие курс обучения по программе авиамодельной лаборатории, продолжили учебу в специализированных учреждениях: Воронежском ВВАУ, Краснодарском ВВАУ летчиков имени Серова, Ейском ВВУ летчиков имени Комарова и др. Из среды авиамоделистов выходят не только пилоты, авиационные конструкторы, но и другие специалисты: КубГТУ, КубГУ. Каждый ребенок на занятии у Николая Алексеевича Мирошниченко получает для себя полезное, то, что необходимо настоящему мужчине. В данный момент выпускник авиамодельной лаборатории Владимир Демченко, учащийся СОШ №4 ст. Старовеличковской, готовится к поступлению в Московский авиационный институт по направлению «проектирование авиационных двигателей», вместе с педагогом они готовят портфолио.

Учащиеся Николая Алексеевича достойно представляют ДДТ на различных краевых конкурсах технического творчества.

С 2000 года учащиеся Николая Алексеевича принимают ежегодно участие на краевых детско-юношеских научно-технических Гагаринских чтениях, в краевой неделе науки и техники «Юные техники — будущее инновационной России» и занимают призовые места. В 2003 году педагог был награжден почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе общего образования. Руководитель объединения в 2007 году принял участие в VII Краевом конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Занял IV место в номинации «Научно-техническая». В 2012 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования. Неоднократно награждался грамотами Министерства образования и науки Краснодарского края. Хочется пожелать в наступающем новом году творческих успехов и новых побед.

Подготовила методист МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской Светлана ФЕДОСЕЕВА