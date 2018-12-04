Экологическая безопасность — в приоритете

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала.

В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и представители финских компаний, работающих в сфере переработки твердых бытовых отходов, производители теплоэнергетического оборудования.

— Отрасль утилизации ТБО в регионе нуждается в перезагрузке, нужны новые технологии, перерабатывающие предприятия. Пока эта ниша не заполнена,— отметил глава региона.

Чтобы закрыть вопрос с ТБО, краю необходимо построить семь межмуниципальных полигонов. Площадки для этого уже есть. Строительство планируется вести в рамках государственно-частного партнерства, причем инвесторы получат ряд преференций, например предоставление земли в аренду без торгов.

— Краснодарский край — туристический регион, вопросы экологической безопасности для нас в приоритете,— подчеркнул глава края. — Опыт Финляндии по работе с твердыми бытовыми отходами известен во всём мире и считается образцовым. Мы хотим использовать ваши лучшие разработки, в частности по созданию логистической схемы утилизации и переработки мусора.

Микко Хаутала подтвердил, что Финляндия имела проблемы с переработкой отходов, но за относительно короткий срок вопрос был решен.

— Если в начале двухтысячных годов мы вывозили на свалки 61 процент мусора, то сейчас — только три процента. Широкое распространение получила вторичная переработка. Компании научились качественно утилизировать отходы, не нанося вреда экологии, потому что для Финляндии так же, как и для Кубани, большое значение имеет развитие туризма,— сообщил посол.

Представители девяти иностранных компаний рассказали о своем опыте работы и предложили варианты взаимодействия по нескольким направлениям. Например, внедрение в крае технологий по переработке мусора и получению твердого вторичного топлива, рекультивации полигонов, производству упаковочных линий для брикетированных отходов и древесных плит. Кроме того, обсуждался проект строительства ветропарков, который поможет решить серьезный дефицит энергомощностей.

Вениамин Кондратьев отметил: все предложения могут иметь практическое значение и применение.

— Вам надо расширять горизонты бизнеса, нам — решать проблему мусоропереработки,— сказал глава региона и поручил вице-губернатору Анатолию Вороновскому детально обсудить вопросы сотрудничества с финскими компаниями.