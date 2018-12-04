Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии награждения победителей пятнадцатого краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2018».

— Хочу вас поздравить: курорты Краснодарского края побили очередной рекорд. В этом году Кубань уже приняла 16,5 миллиона туристов. Во многом благодаря вашей упорной работе в этом году край был признан лидером в России по развитию внутреннего туризма,— сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что одна из целей, заявленных в стратегии развития региона до 2030 года,— привлечь свыше 22 миллионов отдыхающих в год, а это значит, что придется еще немало потрудиться.

— Комплекс туристических услуг стремительно растет и развивается, и наши курорты должны быть конкурентоспособными. Важно не просто произвести хорошее впечатление, а сделать каждого, кто приезжает на отдых, постоянным туристом,— заявил руководитель края.

Он также подчеркнул, что продолжится проведение классификации пляжных территорий, развитие агротуризма, бальнеолечения, создание новых объектов показа, например туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в свою очередь подчеркнул, что курорты края востребованы благодаря высокому качеству услуг и гибкой ценовой политике.

— За этим стоит огромный труд работников отрасли. И лучшие представители курортной сферы Кубани сегодня получают заслуженные награды,— сказал он.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили дипломы лауреатам конкурса «Курортный олимп». Пятьдесят один человек был удостоен наград.

— Хочу вас всех еще раз поздравить с победой. Мы уже многое смогли, а сможем еще больше, если останемся одной командой,— подытожил губернатор.

Напомним: в 2013 году курорты Кубани посетило более одиннадцати миллионов человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края составили 4,3 миллиарда рублей. В прошлом году сумма превысила семь миллиардов рублей. За восемь месяцев текущего года предприятия курортной и туристской сферы перечислили в бюджет почти пять миллиардов рублей — на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.