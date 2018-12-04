В мире цифр и отчетов

В концертном зале Краснодарской краевой филармонии имени Г. Ф. Пономаренко прошло чествование аудиторов и бухгалтеров края. От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева участников встречи поприветствовал министр финансов региона Сергей Максименко.

«Аудиторское и бухгалтерское сообщество Кубани — это настоящие профессионалы, знатоки своего дела. Ваш ответственный, кропотливый труд, внимательность к каждой цифре заслуживают особого уважения и самых теплых слов признательности»,— говорится в приветственном адресе.

Сергей Максименко добавил, что сегодня в органах государственной власти края, казенных, бюджетных и автономных учреждениях трудится более 12 тысяч бухгалтеров. Еще несколько тысяч специалистов работает в негосударственном секторе экономики.

— Во многом от результатов работы бухгалтеров и аудиторов зависит принятие самых важных управленческих решений, стратегическое планирование и выработка перспективных направлений деятельности,— отметил руководитель краевого Минфина.

Также состоялась торжественная церемония награждения. В канун профессионального праздника специалисты предприятий, органов власти края получили почетные грамоты и благодарности губернатора Кубани за большой личный вклад в становление и развитие профессии.