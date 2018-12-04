Финансовая поддержка малого бизнеса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов в ходе встречи обсудили договоренность о поддержке кубанских предпринимателей в части кредитования.

В разговоре также приняли участие вице-губернаторы региона Игорь Галась и Василий Швец, а также управляющий Краснодарским отделением банка Андрей Орешко.

— Сегодня перед Краснодарским краем стоит задача нарастить темпы экономического роста не менее четырех процентов в год, увеличить объем ВРП в два раза. Для их реализации требуется в том числе участие надежных финансовых партнеров. Основной сектор экономики региона — малое и среднее предпринимательство. Его нужно сделать более устойчивым. Это предусматривает и Стратегия-2030, которая определяет экономические принципы региона,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам Евгения Титова, в компании этот документ уже изучили и предложили использовать потенциал банка в реализации стратегии с учетом экспертизы и накопленного опыта.

— Одним из приоритетных направлений работы стала поддержка малого бизнеса. Успешно реализованы комплексные программы развития компетенций начинающих предпринимателей «Бизнес-класс» и «Деловая среда». В этом году Сбербанк предоставил региональному бизнесу всех уровней 522 миллиарда рублей. Это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года,— сообщил Евгений Титов.

Сбербанк сегодня эффективно сотрудничает с Гарантийным фондом и Фондом микрофинансирования. Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что в сотрудничестве с крупным банком заинтересован и Фонд развития промышленности края, капитализация которого в следующем году увеличится в два раза — до миллиарда рублей. Благодаря этому появится возможность совместного кредитования местных промышленных предприятий.

— Сбербанк всегда был социально ориентированной организацией,— отметил Вениамин Кондратьев. — Сегодня Краснодарское отделение Юго-Западного банка является одним из крупнейших работодателей региона: в подразделениях работает 5800 сотрудников.

Губернатор подчеркнул, что по возможности необходимо взвешенно подходить к вопросу сокращения количества отделений на селе.

В свою очередь Евгений Титов заверил главу региона, что сельские офисы участвуют только в процессе оптимизации: одни офисы замещаются другими. Сегодня на территории края действует 609 офисов, из них 76 процентов расположено в сельских районах, установлено свыше трех тысяч устройств самообслуживания. Также в этом году планируется открыть еще семь дополнительных отделений.