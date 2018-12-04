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Современная котельная для нужд социальной сферы

Вторник, 04 декабря 2018 08:37
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Современная котельная для нужд социальной сферы

В Белореченске заработала новая котельная мощностью 5 Мвт. Объект обеспечит теплом центральную районную больницу, общеобразовательную школу и десять многоквартирных домов.

В церемонии запуска принял участие вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский. Заместитель главы региона отметил, что котельная полностью автоматизирована — постоянное присутствие оператора здесь не требуется. Об аварийной ситуации дежурная смена сможет узнать дистанционно — через датчик GSM-связи.

— Эта котельная одна из самых мощных в районе. И сегодня мы подводим своеобразный итог работы за год: в 2018 году было реконструировано и построено 42 новые котельные,— сказал Анатолий Вороновский.

Объект построен в рамках реализации краевой программы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Стоимость котельной составила 50 млн рублей. Ее потребителями станут десять многоквартирных домов и ряд социальных объектов, среди которых центральная районная больница, станция переливания крови, СОШ №3.

Напомним: новые котельные в этом году появились в 14 районах, а также в Краснодаре, Армавире и Новороссийске, Сочи. Всего в 2015—2018 годах за счет бюджетных и внебюджетных средств было построено и модернизировано 96 котельных. Из краевой казны на эти цели было выделено около 700 млн рублей, объем инвестиций составил порядка одного миллиарда рублей.

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