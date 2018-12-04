Земельные участки для многодетных семей

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел личный прием граждан. Главной темой приема стало обеспечение многодетных семей земельными участками.

— Существенной проблемой сегодня является недостаточно тщательный анализ со стороны муниципальных образований предоставляемых земельных участков,— отметил заместитель главы региона. — Зачастую на землю накладываются ограничения, не позволяющие многодетным семьям начать строительство жилья. Например, участки относятся к санитарно-охранным зонам предприятий, не соответствуют документам территориального планирования, на участках находятся объекты, принадлежащие третьим лицам.

Так, в городе-курорте Анапе многодетной семье предоставили земельный участок, на котором расположена опора высоковольтной линии. Муниципальное образование в течение двух последних лет не может исправить собственную ошибку.

Из-за сложностей с рельефом не могут использовать земельные участки и семьи, получившие их в станице Натухаевской. Дело в том, что участки расположены на территории с рельефом, не подходящим для строительства. Сергей Болдин поручил местным властям исправить ситуацию до конца этого года и рекомендовал более ответственно подходить к формированию участков для многодетных семей.

— Краевой закон об обеспечении многодетных семей земельными участками был принят для поддержки таких семей, создания условий комфортного проживания. Однако не во всех муниципалитетах подходят к этому вопросу со всей ответственностью,— подчеркнул вице-губернатор.

Сергей Болдин дал поручение Департаменту имущественных отношений края скоординировать действия местных администраций, чтобы в короткий срок урегулировать проблемные ситуации.

Кроме того, в ходе личного приема заявительнице из Краснодара были даны разъяснения о возможности получения земельного участка в аренду под коммерческие цели. Сергей Болдин поручил властям кубанской столицы оказать необходимую помощь в решении этого вопроса.