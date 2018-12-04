Укрепить законность и обеспечить защиту интересов

Тридцатого ноября 2018 года под председательством руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Олега Тихенького состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Краснодарского УФАС России за III квартал 2018 года.

В мероприятии приняли участие и выступили с приветственным словом министр экономики Краснодарского края Александр Руппель и руководитель Департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края Андрей Миланович.

В ходе проведения публичных обсуждений были освещены результаты правоприменительной практики контролирующего органа в рамках осуществляемого контроля антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе и законодательства о рекламе.

В публичных обсуждениях приняли участие представители государственных, муниципальных органов власти, общественных организаций и объединений малого и среднего бизнеса.

Олег Тихенький довел до сведения присутствующих информацию о деятельности Краснодарского УФАС России в III квартале 2018 года, в частности о количестве рассмотренных дел о нарушении антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, законодательства в сфере закупок.

В ходе публичных обсуждений выступили сотрудники Краснодарского УФАС России по всем направлениям деятельности управления.

Заместитель руководителя управления Руфина Дегтярева выступила с информацией о практике применения и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Заместитель руководителя, начальник отдела контроля в ТЭК и связи Иващенко Ирина Викторовна выступила с информацией об антимонопольном контроле розничного рынка нефтепродуктов на территории Краснодарского края, рассказала о проблемных вопросах, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.

Главный специалист-эксперт отдела контроля в ТЭК и связи Ольга Коробкина доложила о правоприменительной практике Краснодарского УФАС России в сфере теплоснабжения, разъяснила полномочия антимонопольного органа в сфере ЖКХ в части нарушения прав физических лиц.

Заместитель начальника отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Ольга Голубцова рассказала о практике применения антимонопольного законодательства Краснодарского УФАС России в части недобросовестной конкуренции.

С информацией об актуальных вопросах при осуществлении контроля в сфере закупок, а также о последних изменениях в законодательстве в сфере закупок выступила заместитель начальника отдела контроля закупок Евгения Колесникова.

Начальник отдела контроля органов власти Евгений Богославский осветил результаты обобщения судебной практики в сфере нарушений законодательства о торговле.

Заместитель начальника отдела контроля органов власти Карина Бжассо доложила о проблемных вопросах, связанных с применением органами местного самоуправления при проведении торгов в соответствии со статьями 39.11—39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России