Праздник приближается — заботы прибавляются

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец провел краевое селекторное совещание с участием представителей органов местного самоуправления, посвященное организации работы объектов потребительской сферы при осуществлении торговой и развлекательной деятельности, а также соблюдению правопорядка накануне новогодних праздников.

В зоне особого внимания

— Чуть меньше месяца остается до Нового года, и для нас с вами это время является подготовкой к празднику торгово-развлекательных центров, ярмарок, всех мест массового скопления людей,— сказал, обращаясь к участникам совещания, Василий Швец. — Этим объектам необходимо уделить самое пристальное внимание. Мы обязаны обеспечить безопасность жителей и гостей Краснодарского края.

Не менее важной задачей является и обеспечение продовольственной безопасности. Необходимо гарантировать высокое качество продукции, особое внимание уделить пресечению случаев несанкционированной торговли продовольственной продукцией, хвойными деревьями и пиротехническими изделиями.

Несанкционированная торговля — болезнь всех крупных городов и районов края. У нас торгуют с земли на остановках общественного транспорта, во дворах, на оживленных улицах. И мне непонятна позиция некоторых руководителей муниципальных образований, которые ведут слабую работу по борьбе с таким положением дел.

При реализации пиротехнических изделий необходимо соблюдение мер безопасности, весь товар должен быть сертифицирован и продаваться в специально оборудованных местах. Главное условие — на потребительском рынке соблюдать требования законодательства. И выполняться они должны в полной мере. Мы не можем допустить возникновения ситуации, которая негативно повлияет на праздничное настроение наших сограждан.

В Департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края создана постоянно действующая рабочая группа антитеррористической комиссии по объектам потребительской сферы. Согласно постановлению главы администрации (губернатора) региона департамент определен комплексным органом в сфере антитеррористической защищенности торговых объектов. На территории Кубани осуществляет свою деятельность 796 объектов, подлежащих категорированию в интересах антитеррористической защищенности. В Анапе, Белореченске, Армавире, Крымске, Туапсе, Темрюке и Лабинске — по одному, в Краснодаре — девять, в Новороссийске — четыре, в Сочи — девять.

На двадцати шести из них выявлены недочеты в работе сотрудников, отвечающих за безопасность торгово-развлекательных центров. Это касается антитеррористической защищенности зданий, контрольно-пропускного режима, порядка действий руководства и персонала в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. Поэтому для обеспечения безопасности посетителей объектов потребительской сферы необходимо совместно с правоохранительными органами реализовать комплекс мер по информированию населения о соблюдении мер безопасности.

Особое внимание следует уделить наличию работоспособных средств оповещения, видеонаблюдения, постов на входах в объекты, оснащенных металлоискателями, наличию информационных стендов с указанием номеров телефонов экстренных служб.

Руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный рассказал об организации работы объектов потребительской сферы при осуществлении торговой и развлекательной деятельности, а также о соблюдении правопорядка в преддверии новогодних праздников на территории региона.

— Ежегодно накануне новогодних праздников на Кубани возникает ситуация, связанная с массовой несанкционированной торговлей различной продукцией, в том числе пиротехническими изделиями и хвойными деревьями. Такая торговля подрывает легальный бизнес предпринимателей, которые являются добросовестными налогоплательщиками, а главное — создает угрозу жизни и здоровью жителей и гостей региона,— подчеркнул Роман Куринный. — Очень важный вопрос — обеспечение антитеррористической защищенности объектов потребительской сферы. Необходимо учитывать, что в период новогодних праздников рынки, ярмарки, торгово-развлекательные центры и комплексы становятся местами массового скопления людей.

Сотрудники Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края совместно с представителями правоохранительных органов и контролирующих служб, а также органами местного самоуправления системно проводят работу по пресечению случаев несанкционированной торговли.

В этом году ужесточилась мера наказания за незаконную торговлю. Если в 2017 году за первое нарушение реализаторам выписывали предупреждение, то начиная с июня этого года комиссия назначает штраф. Так, за девять месяцев по фактам реализации продукции в неустановленных местах органы местного самоуправления составили более десяти тысяч административных протоколов, сумма наложенных штрафов составила 30 миллионов 254 тысячи рублей.

В то же время за последние два года в Брюховецком, Успенском и Щербиновском районах не было составлено ни одного протокола. Возникает ощущение, что в этих муниципальных образованиях полностью отсутствует проблема, связанная с несанкционированной торговлей, или же не ведется работа по ее пресечению. Причем во время проведения выездных мероприятий специалисты Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края выявляют факты несанкционированной торговли.

Бывают и такие ситуации, когда в муниципалитетах составляют протоколы в отношении нарушителей, но они остаются лишь на бумаге. В частности, в Брюховецком районе составлено 18 протоколов, в Калининском — тридцать девять, в Мостовском — девятнадцать, но ни одному из них не наложен штраф по причине непроведения заседаний административных комиссий. Кроме того, факты стихийной торговли фиксируются и вблизи ярмарок выходного дня, поэтому органам местного самоуправления необходимо пересмотреть их организацию и обеспечить соблюдение всех правил санитарного и ветеринарного законодательства,— подчеркнул Роман Куринный.

Манящий запах хвои…

Согласно утвержденным схемам размещения нестационарных торговых объектов в Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре, Сочи, Абинском, Апшеронском, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Лабинском, Ленинградском, Новокубанском, Староминском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах дополнительно предусмотрено 371 место для реализации хвойных деревьев, в том числе 99 мест в Краснодаре и восемнадцать — в Сочи.

В Армавире, Геленджике, Новороссийске, Белоглинском, Выселковском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Северском, Славянском, Тбилисском, Успенском и Щербиновском районах хвойные изделия и новогодние товары реализуются только на универсальных ежедневных ярмарках.

В Новороссийске, Кущевском, Щербиновском и Успенском районах торговля предусмотрена на специально организованных новогодних ярмарках, а в Белореченском районе — по разрешениям на право размещения нестационарных торговых объектов.

— Анализ показал, что у реализаторов пользуются спросом торговые места, расположенные рядом с рынками, а также находящиеся в жилых микрорайонах,— уточнил Роман Куринный. — Зачастую места, предусмотренные муниципалитетами, остаются невостребованными, что составляет 30 процентов. Поэтому необходимо пересмотреть дислокацию елочных ярмарок. На месте, где в прошлом году велась стихийная торговля, организовать законный, оформленный объект с информационной вывеской, ценниками и документами, подтверждающими легальный оборот товара. Для деревьев, вырубленных в Краснодарском крае, это наличие договора купли-продажи, накладной и счета-фактуры. Для деревьев, ввезенных из-за пределов нашего региона, необходим также карантинный сертификат, и это может стать решением проблемы.

Выявить и пресечь

— В последние годы широкие масштабы приобрела проблема реализации пиротехнических изделий. Спрос покупателей на данный вид продукции растет, а вместе с ним — и поток контрафакта на территорию региона,— акцентировал Роман Куринный. — В 2016 году по поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края для недопущения и пресечения нелегального оборота пиротехнических изделий была создана рабочая группа. В ее состав входят сотрудники управлений МВД и МЧС России по краю, а также сотрудники Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Аналогичные группы образованы и в каждом муниципальном образовании региона.

Они проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями в торговых комплексах, на рынках, ярмарках и прилегающих к ним территориях, а также в местах большого скопления людей.

В минувшем году было обследовано 685 объектов, из незаконного оборота изъято почти 13 тысяч единиц пиротехнической продукции. Основные нарушения касались несоблюдения требований пожарной безопасности, отсутствия документов, подтверждающих происхождение и качество товара, отсутствия информации на русском языке, а также возрастных ограничений.

Роман Куринный обратился к главам муниципальных образований с предложением возобновить с десятого декабря мониторинг объектов по соблюдению правил хранения и реализации пиротехнических изделий, а также по пресечению и ликвидации торговли в непредусмотренных местах.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Татьяны Нипиющей, во время подготовки и проведения новогодних мероприятий будут организованы внеплановые проверки в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг в области общественного питания, в перевозке организованных групп детей и т. д.

— Только слаженная совместная работа органов местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора даст уверенность в том, что новогодние праздники пройдут в комфортных и безопасных условиях,— подчеркнул заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец.

Сделано на Кубани

После совещания, посвященного организации работы объектов потребительской сферы при осуществлении торговой и развлекательной деятельности, а также соблюдению правопорядка в преддверии новогодних праздников на территории Краснодарского края, Василий Швец наградил победителей краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Всего были отмечены представители 59 предприятий региона.

— Кубанская продукция пользуется заслуженным спросом и признанием. К азово-черноморскому побережью едут миллионы туристов, которые ее приобретают и затем хотят видеть наши товары на прилавках магазинов в своих регионах,— сказал Василий Швец.

В свою очередь руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный уточнил, что в этом году заявок на участие в конкурсе было подано больше, чем в прошлом. Для победителей разработана система преференций по нескольким направлениям. Это предоставление займов по пониженной ставке, содействие в сертификации продвижения и регистрации товарного знака, предоставление поручительства краевых фондов при получении кредитов.

Михаил МУСАЕВ