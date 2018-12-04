Создавать высокое качество жизни

Состоялось очередное заседание Местного совета Краснодарского местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

С основным отчетом о деятельности местного отделения в текущем году выступила председатель Местного совета Краснодарского местного отделения ВСМС, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Всероссийский Совет местного самоуправления был учрежден двенадцать лет назад как общественная организация, объединяющая граждан, которые заинтересованы в развитии эффективного местного самоуправления в Российской Федерации. То есть, по сути, деятельность ВСМС направлена на создание условий, при которых каждый человек будет иметь возможность, причем реальную, влиять на процесс разработки и реализации решений на местном уровне, участвуя тем самым в создании высокого качества жизни в своем городе.

Краснодарское местное отделение ВСМС одно из самых многочисленных в крае. Созданное в 2010 году, оно объединило в своих рядах 456 членов ВСМС. На сегодняшний день в местном отделении состоят 764 человека. Только в этом году его ряды пополнили еще 99 неравнодушных к своему городу краснодарцев.

Прежде чем приступить к основному докладу, Вера Федоровна напомнила присутствующим об участии краснодарского местного отделения в ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучшее местное отделение Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации „Всероссийский Совет местного самоуправления”». Целью конкурса было выявить лучшие практики по развитию местного самоуправления, направленные на повышение гражданской активности и вовлечение жителей городов и районов в решение вопросов местного значения.

— По итогам конкурса наша организация заняла первое место в своей группе муниципальных образований городских округов и награждена денежной премией — тридцатью тысячами рублей, которые были перечислены на счет общественной организации «Край добра»,— рассказала Вера Галушко.

За время своей деятельности краснодарское местное отделение стало одной из ключевых площадок для обсуждения насущных вопросов в области местного самоуправления и выработки профессиональных, взвешенных решений по совершенствованию законодательства местного, регионального и федерального уровней.

Так, 9 июля на заседании Местного совета прошло обсуждение вопроса «О пенсионной реформе в Российской Федерации». Итоговые предложения, выработанные в результате экспертного обсуждения пенсионной реформы, были направлены в Центральный исполнительный комитет ВСМС для обобщения и дальнейшего представления в Государственную Думу Российской Федерации.

Двадцать третьего мая и пятого июля текущего года представители Краснодарского местного отделения ВСМС приняли непосредственное участие в видеоконференциях по обсуждению актуальных вопросов местного самоуправления с руководством Общероссийской общественной организации ВСМС.

— По итогам последнего селекторного совещания в рамках данного нам поручения в адрес Центрального исполнительного комитета ВСМС был подготовлен и направлен перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Краснодара, включенных для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», контроль за реализацией которой осуществляет общественность при непосредственном участии нашей организации,— сказала Вера Галушко.

Обмен опытом

За минувший период текущего года представители организации неоднократно принимали участие в различных мероприятиях городского, регионального и федерального уровней по изучению и распространению лучших практик местного самоуправления. Так, 15 июля представители краснодарского местного отделения приняли участие в заседании Координационного Совета муниципальных образований регионов юга России. Форум проходил в столице Республики Северная Осетия — Алания Владикавказе. В обсуждении основного вопроса «Об опыте развития территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях субъектов юга России» приняли участие представители тринадцати регионов юга России.

А в конце сентября представители организации приняли участие в десятом юбилейном Координационном Совете регионов юга России, который прошел в городе Волгограде, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Особый интерес у участников заседания вызвал волгоградский опыт взаимодействия муниципалитетов с областной властью, а также организация патриотического воспитания молодежи. На юбилейном заседании также были подведены итоги десятилетней работы Координационного совета регионов юга России, сформирован план на следующий год. В завершение состоялось награждение участников форума почетными знаками организации.

Представитель Краснодарского местного отделения ВСМС Сергей Грошев был награжден почетным знаком «За вклад в развитие муниципальных образований» регионов юга России».

Взаимовыгодное сотрудничество

Свою деятельность местное отделение ВСМС осуществляет в тесном сотрудничестве и взаимодействии с подразделениями городской администрации и городской Думы, руководителями ТОС, ТСЖ, молодежным парламентом и лидерами других общественных организаций муниципалитета.

Реализацией молодежной политики в городе занимаются члены местного отделения ВСМС совместно с Управлением по делам молодежи вместе с подведомственными учреждениями: МКУ город Краснодар «Центр патриотического воспитания молодежи», база отдыха «Дубрава», МУП «Молодежный центр», МКУ город Краснодар «Центр молодежной политики». В каждом из четырех внутригородских округов работают специалисты по работе с молодежью.

Развитие гражданского общества невозможно без обратной связи. Органы ТОС являются проводниками информации от населения: просьбы, обращения, самые актуальные проблемы доходят до властных структур зачастую именно благодаря активистам ТОС. Вера Галушко напомнила, что на начало июля текущего года прошел регистрацию в установленном порядке и работает на территории города Краснодара 1881 орган ТОС.

— Понимая всю важность и необходимость роли органов ТОС в жизни города, местное отделение ВСМС делает всё возможное по оказанию им практической и методической помощи по созданию условий для осуществления их деятельности. При территориальных органах для работы с общественными объединениями и населением по месту жительства организованы регулярные информационные занятия для руководителей органов ТОС с участием членов ВСМС — депутатов городской Думы Краснодара, их помощников и других представителей нашей организации.

По словам Веры Галушко, по предложениям жителей включаются вопросы, затрагивающие интересы населения. В ходе проведения занятий общественность получает квалифицированные ответы специалистов на поставленные вопросы. Только за первый квартал текущего года было проведено более шестисот занятий.

— Жизнь показывает, что сегодня через ТОСы проходит огромный объем повседневной, жизненно важной для населения работы. ТОСы помогают определять и решать адресные проблемы, вопросы местного значения, принимают участие в патриотическом и нравственном воспитании граждан, помогают в профилактике правонарушений и укреплении межнационального согласия,— сказала Вера Федоровна. — Только при поддержке широкой общественности и всех жителей города могут быть реализованы в полном объеме программы и планы, намеченные администрацией города и городской Думой Краснодара. За последние годы масштабно изменился наш город. Строятся дороги и инженерные сети. Реконструируются парки и скверы, город украшается новым зеленым и цветочным нарядом. Возводятся объекты социальной сферы: школы, детские сады, поликлиники. И здесь помощь активистов территориального общественного самоуправления неоценима.

Уже стало доброй традицией проводить встречи представителей местного отделения ВСМС с населением по месту жительства. На них присутствуют и дают разъяснения по самым актуальным вопросам, волнующим население, специалисты отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации, депутаты городской Думы Краснодара.

С целью создания открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС ведется подраздел «Деятельность органов территориального общественного самоуправления» на официальном интернет-портале администрации города Краснодара и городской Думы.

— Искренне благодарю всех сотрудников территориального общественного самоуправления за их деятельность и уверена, что наши совместные усилия помогут добиться дальнейших реальных результатов в совершенствовании местного самоуправления на благо жителей города Краснодара,— сказала Вера Галушко.

Все вопросы важные

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания. Представители Краснодарского местного отделения ВСМС совместно с органами местного самоуправления принимали участие в организации и проведении публичных слушаний во всех внутригородских округах города Краснодара. А широкая сеть депутатских и общественных приемных позволяет практически каждому краснодарцу найти поддержку и, главное, заинтересованное участие в разрешении возникающих жизненных проблем и является своеобразным механизмом гражданского участия в деятельности органов власти.

— За истекший период 2018 года представители нашей организации приняли участие в 24 планерных совещаниях депутатов городской Думы Краснодара, на которых рассмотрено 54 вопроса, жизненно важных для жителей города Краснодара. По результатам обсуждения было принято 39 поручений, из которых на сегодняшний день 32 уже исполнено,— отметила Вера Федоровна. — Жителей Краснодара волнуют вопросы, касающиеся застройки и дальнейшего развития города. Люди хотят, чтобы территории развивались согласно градостроительным нормам, чтобы было нужное количество школ, детских садов и поликлиник. Кроме того, краснодарцев волнует и экологическая составляющая в развитии нашего города.

Сегодня, как рассказала Вера Галушко, реализуется концепция «градоэкологического каркаса» города. И есть уже положительные сдвиги: это создание Рождественской Набережной, Вишняковского сквера, народного парка в Комсомольском микрорайоне. Кроме того, в этом году по федеральному проекту приводится в порядок бульвар Дальний, сквер Молодежный, территория между Первомайским районным судом и Дворцом бракосочетания «Екатерининский зал» и у кинотеатра «Болгария».

Немаловажный вопрос, который ставят жители,— это решение транспортной проблемы. Например, по итогам планерного совещания депутатов городской Думы Краснодара от 15 октября депутаты провели мониторинг и подготовили информацию по обследованию пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок в границах своих избирательных округов. Результаты мониторинга показали, что сформированная когда-то маршрутная сеть, увы, уже не отвечает реалиями сегодняшнего дня. Одна из серьезных проблем — перенасыщение пассажирского автопарка транспортными средствами малого класса, которые дублируют наиболее востребованные автобусные и троллейбусные маршруты. Этот вопрос на планерном совещании обсуждался с представителями профильных подразделений городской администрации. В результате депутаты высказали конкретные предложения по оптимизации транспортных перевозок: это снижение дублирования маршрутов, уменьшение транспортной нагрузки на магистральные улицы.

— Вопрос оптимизации транспортных перевозок в городе остается и далее на контроле у Местного совета ВСМС,— сказала Вера Галушко.

Комфортные условия для жителей

В 2018 году в программу по формированию комфортной городской среды вошли две дворовые территории: в поселке Лорис и в районе улицы Новороссийской, 184 и 186. Это 24 многоквартирных дома. Также в результате проведенного 18 марта 2018 года рейтингового голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2018 году в рамках выделенных денежных средств была определенная первая очередь одной общественной территории — Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края. На сегодняшний день проработана и утверждена проектно-сметная документация, выполнена процедура определения подрядчиков, начаты строительно-монтажные работы.

— Адресный список объектов благоустройства формируется исключительно на основе предложений жителей Краснодара,— напомнила Вера Галушко.

В числе приоритетных задач, которые Местный совет ВСМС держит на постоянном контроле, газификация пригородных населенных пунктов. Этот вопрос по инициативе членов Местного совета неоднократно рассматривался в этом году на планерных совещаниях депутатов городской Думы.

Газификация ведется как на средства городского бюджета, так и благодаря участию в краевых программах. Особое внимание в ближайшие два года будет уделено газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям под строительство жилья.

На заседании были озвучены и планы реализации Стратегии развития ВСМС для Краснодарского местного отделения на предстоящий 2019 год.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР