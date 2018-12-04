Ключевая роль в борьбе с коррупцией

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается в декабре, нам дала интервью начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Краснодарского края Алла Алексеевна Коваль.

— Алла Алексеевна, сегодня коррупция остается одной из самых злободневных проблем нашего региона. Борьбой с ней занимаются все органы правопорядка, а в искоренении этого зла заинтересованы не только государственные структуры, но и институты гражданского сообщества. Известно, что ваше ведомство играет ключевую роль в данной деятельности. Расскажите о результатах надзорной практики прокуратуры Кубани в этой сфере в текущем году.

— Действительно, коррупция сегодня очень многогранна и распространила свое пагубное влияние практически на все сферы жизнедеятельности края. Поэтому прокуратурой края, как и в прошлые годы, велась целенаправленная работа по пресечению должностных злоупотреблений, минимизации их последствий, обеспечению принципа неотвратимости ответственности за акты коррупции.

В рамках координации борьбы с преступностью в мае текущего года под председательством прокурора края проведено совещание, посвященное реализации Национального плана противодействия коррупции. Его итоговым решением все заинтересованные ведомства нацелены на борьбу с реальной коррупцией, особенно там, где происходит растрата бюджетных ресурсов, выделение средств господдержки, распоряжение имуществом, оказание услуг ЖКХ, принятие решений в области землепользования и градостроительства.

В результате проделанной совместной работы на сегодняшний день — за десять месяцев этого года в крае зарегистрировано 786 коррупционных преступлений, в том числе 275, совершенных в крупном и особо крупном размере или с причинением крупного и особо крупного ущерба, 35 — лицами, обладающими специальным правовым статусом. Наибольшее их число составляют факты взяточничества — 245, должностных хищений — 434 и злоупотреблений — 34, служебного подлога — 37. Средний размер полученной взятки составил порядка 329 тыс. руб., максимальный достиг 10 млн руб.

При этом в рамках декриминализации сфер, где реализуются контрольно-надзорные и разрешительные полномочия, пресечено 87 противоправных деяний коррупционного характера, правоотношений, связанных с землепользованием,— шестьдесят, с освоением бюджетных средств, в том числе посредством закупочных процедур,— сто сорок, оказанием услуг ЖКХ — шестнадцать.

— Можно привести конкретные примеры?

— Конечно. Например, по материалам регионального УФСБ возбуждены уголовные дела в отношении представителя судейского сообщества, получившего незаконное вознаграждение в размере 230 тыс. руб. за вынесение обвинительного приговора; следователя органа внутренних дел, получившего миллионные взятки за неправомерное прекращение уголовного дела по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с отчуждением квартир в многоквартирном жилом доме на территории г. Сочи; мирового судьи и адвоката, пытавшихся за 3,55 млн руб. выступить посредниками в передаче денежных средств за отмену судебного решения, вынесенного по гражданскому делу.

Следственными органами осуществляется уголовное преследование за приготовление к получению заместителем старшего судебного пристава одного из межрайонных отделов взятки в сумме 10 млн руб. за снятие ареста со счетов должника в рамках исполнительного производства. В августе текущего года возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления архитектуры одного из муниципальных образований черноморского побережья, который за мзду в размере 1,5 млн руб. пообещал выдать разрешительную документацию и изменить целевое назначение земельного участка для гостиничного обслуживания. Буквально недавно в Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, одновременно являющегося депутатом представительного органа местного самоуправления, похитившего денежные средства боле пятисот дольщиков строящегося жилого комплекса в общей сумме, превышающей 1 млрд руб.

— А есть случаи, когда инициатором уголовного преследования коррупционеров были прокуроры?

— Безусловно. У нас есть такие полномочия. В случае выявления в рамках надзорной деятельности актов коррупции, свидетельствующих о необходимости дачи им уголовно-правовой оценки, мы не остаемся в стороне, а незамедлительно организуем уголовное преследование лиц, их совершивших.

Например, по материалам прокурора Новокубанского района возбуждены уголовные дела в отношении двух глав сельских поселений, один из которых с использованием своего служебного положения установил себе ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, похитив тем самым из бюджета более 360 тыс. руб., а другой выдал аффилированному лицу выписку о наличии прав на земельный участок площадью порядка 500 кв. м, в связи с чем данный объект недвижимости стоимостью более 200 тыс. руб. выбыл из муниципальной собственности.

По инициативе прокурора Кавказского района возбуждено дело в отношении директора коммерческой организации, похитившего 332 тыс. руб. при производстве капитального ремонта многоквартирного дома в г. Кропоткине. В Западном административном округе г. Краснодара прокурором поставлен вопрос об уголовном преследовании руководителей бюджетного учреждения, присвоивших себе стимулирующие выплаты на общую сумму 550 тыс. руб. без согласия работодателя. В результате принятых мер прокурором Брюховецкого района возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководителя предприятия, похитившего бюджетные средства на сумму более 3,2 млн руб., выделенные на реконструкцию водопроводных сетей.

Это лишь часть примеров. Всего по инициативе прокуроров на сегодняшний день возбуждено 46 уголовных дел коррупционной направленности.

— Зачастую общественностью оценка борьбе с коррупцией дается только по количеству громких уголовных процессов и приговоров. А какие используются профилактические меры воздействия на коррупционеров?

— Вынесение обвинительного приговора — это конечный итог уголовного преследования, свидетельствующий о достижении одного из принципов противодействии коррупции — неотвратимости ответственности. За девять месяцев текущего года судами края с участием прокуроров рассмотрено более 260 уголовных дел, осуждено 265 коррупционеров, из них к реальному лишению свободы — семьдесят четыре, к условному — семьдесят пять, к штрафу — сто пять.

Например, в Краснодаре к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 2 млн руб. осужден оперативный сотрудник органа внутренних дел, получивший от учредителя коммерческой организации 400 тыс. руб. за прекращение оперативно-разыскных мероприятий в отношении руководства данной компании; к трем годам шести месяцам лишения свободы — бывший руководитель Краснодаркрайгосэкспертизы, присвоивший себе более 24 млн руб. путем начисления выплат стимулирующего и компенсационного характера без волеизъявления работодателя (в законную силу не вступил); в Славянском районе к девяти годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора) — начальник одного из отделов межрайонной налоговой инспекции, получившая от представителя юридического лица взятку в сумме 1,1 млн руб. за увод его от налоговой ответственности, и др.

Однако этим не ограничивается прокурорская деятельность в борьбе с коррупцией. Важная роль отводится и профилактическим механизмам, позволяющим упредить произвольные действия нерадивых чиновников и не допустить их более серьезные последствия.

Только за девять месяцев текущего года прокурорами выявлено свыше шести тысяч нарушений закона, за которые более 1,4 тысячи должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность, 28 представителей власти, не желавших соблюдать антикоррупционные стандарты, лишились своих постов по утрате доверия.

Например, прокурорами активно применялся на практике институт административной ответственности юридических лиц, от имени которых передавалось незаконное вознаграждение, существующий уже более семи лет. Основанием этому служили выявленные факты, когда руководители или иные представители организаций за мзду пытались «решить» коммерческие и иные интересы своих компаний (покровительство при осуществлении автомобильных перевозок, увод от административной и налоговой ответственности и др.). За неполный год по нашим материалам по ст. 19.28 КоАП РФ наказано десять предприятий, виновным назначили штрафы на общую сумму 45 млн рублей. Кроме того, буквально недавно прокурором Кавказского района применены новеллы административного законодательства — в рамках рассмотрения соответствующего дела в качестве обеспечительной меры им инициировано наложение ареста на имущество предприятия стоимостью порядка 2 млн руб., которое судом удовлетворено. Сама же организация оштрафована на 500 тыс. руб.

— А кто из чиновников в результате прокурорского вмешательства чаще всего подвергался утрате доверия?

— Наиболее часто указанный институт применялся в отношении депутатов представительных органов местного самоуправления (12), чуть реже — к государственным и муниципальным служащим (10), должностным лицам учреждений и организаций (6) за игнорирование антикоррупционных обязанностей в рамках декларационных кампаний по представлению отчетности об имущественном положении, неурегулирование конфликта интересов, несоблюдение иных запретов и ограничений. Но на самом деле эта цифра больше, поскольку зачастую чиновники не дожидаются завершения проверок в отношении них и самостоятельно покидают свои посты.

Например, по инициативе прокурора Центрального округа г. Краснодара уволен по утрате доверия специалист отдела судебных приставов, самоустранившийся от предоставления сведений о доходах за 2017 год, «ушли» со службы сотрудники налоговой инспекции, которые не уведомили представителя нанимателя и другие государственные органы об обращении к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (регистрации юридического лица за денежное вознаграждение). Прокурором Сочи в судебном порядке поставлен вопрос об утрате доверия к служащему местной администрации, который скрыл сведения об участии в иностранной коммерческой организации (решением суда иск прокурора удовлетворен, но еще не вступил в силу в связи с его обжалованием). В Адлерском районе Сочи уволен по дискредитирующим основаниям чиновник, который не принял предусмотренные законом меры к близкому родственнику, возводившему жилье с отклонением от параметров выданного разрешения на строительство. В Славянске-на-Кубани и Каневском районе досрочно сложили полномочия депутаты, одновременно совмещавшие должности в исполнительных органах местного самоуправления.

— Из приведенных примеров видно, что представители власти по-прежнему предпочитают утаивать достоверную информацию о своем имущественном положении? Каковы масштабы данных нарушений?

— Действительно, с законностью здесь далеко не всё в порядке. Только за неполный год в результате прокурорских проверок установлены факты сокрытия более 400 должностными лицами доходов свыше 62 млн рублей, 133 земельных участков площадью порядка 300 га, 76 объектов жилого и нежилого назначения, 77 транспортных средств, финансовых обязательств на сумму более 33 млн рублей, долей участия в 32 организациях.

Например, в результате прокурорского вмешательства уволена по утрате доверия служащая администрации Северского района, скрывшая 24 млн руб. от продажи супругом 50 объектов недвижимости; два депутата Ейского сельского поселения, не отразившие доходы в сумме более 1,6 млн руб., 10 земельных участков общей площадью более 95 гектаров. По представлению прокурора края наказаны 13 служащих регионального Министерства ТЭК и ЖКХ, которые не отразили данные о доходах на общую сумму более 1 млн руб., полученных по предыдущему месту работы, в качестве страховых выплат, а также в виде процентов по вкладам в банках, о наличии в собственности недвижимости, не сообщили об участии в коммерческих организациях. И таких примеров множество.

— Прокуратура наделена исключительными полномочиями по применению гражданской конфискации. Есть ли примеры реализации данных полномочий?

— Введенная с 2013 года процедура проверок расходов чиновников, которые превышают трехгодичный семейный бюджет, предшествующий сделкам по покупке объектов недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также изъятие в пользу государства такого имущества, является эффективной профилактической мерой и способствует более полной реализации антикоррупционного потенциала путем установления контроля над источниками средств указанных лиц.

В текущем году, например, по нашей инициативе к строгой дисциплинарной ответственности привлечена служащая Департамента строительства края, которая забыла сообщить о полученных в дар от матери денежных средствах в сумме 4,35 млн руб., направленных на приобретении квартиры площадью более 95 кв. м, а также о расходах по данной сделке в связи с превышением стоимости приобретаемого жилья ее доходам за три года, предшествующих заключению договора.

Калининским районным судом удовлетворен иск прокурора края (об обращении в доход государства объекта недвижимости) к сотруднику органа внутренних дел, который купил в Краснодаре квартиру площадью 81,8 кв. м за 3,282 млн руб. на неподтвержденные доходы. В настоящее время решение суда вступило в силу и нами принимаются меры к его исполнению.

Кроме того, в результате проведенной прокуратурой работы обеспечено исполнение в полном объеме вступившего в законную силу решения Геленджикского городского суда, которым в доход Российской Федерации с бывшего муниципального служащего и его супруги взыскано 944 тыс. руб. Это денежный эквивалент стоимости имущества, законность приобретения которого не подтверждена в ходе проведения контроля за расходами. В настоящее время бывшим сотрудником органа местного самоуправления указанная сумма возмещена в доход государства.