3D-моделирование на службе у хирургов

Трансплантат для реконструкции дефекта челюсти пациента взят из его малоберцовой кости. С помощью 3D-моделирования нижняя челюсть воссоздана в полном объеме — как по верхнему, так и по нижнему контуру. Операция длилась более десяти часов.

В Первую краевую больницу обратился 28-летний краснодарец Михаил с жалобой на острую боль в нижней челюсти. Несколько лет назад в одном из медицинских учреждений России ему прооперировали доброкачественную опухоль. Однако костно-пластический материал, установленный на место удаленного фрагмента челюсти, не прижился. Шло воспаление, в любой момент мог случиться патологический перелом.

Хирургическими методами очаг воспаления был погашен, и врачи НИИ — ККБ №1 приступили к реконструкции. Обычно ее делают либо по нижнему, либо по верхнему контуру челюсти. Второй вариант, например, более удобен для последующей установки зубных имплантов. Но челюстно-лицевые хирурги предложили иной — лучший метод лечения.

Материалом для реконструкции врачи избрали малоберцовую кость больного. С помощью 3D-моделирования и стереолитографических моделей они «сложили» ее фрагменты в нужных местах и под нужным углом, воссоздав идеальные контуры удаленного фрагмента нижней челюсти. То есть нижнюю челюсть удалось восстановить абсолютно полностью: как по верхнему, так и по нижнему краю!

— Мы обучились этой технологии у московских и тайваньских коллег,— рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Грант Забунян. — На подготовку к операции ушла неделя, а само вмешательство длилось десять часов.

На восьмые сутки после операции молодой мужчина чувствовал себя здоровым: он свободно разговаривает, питается уже не через зонд, передвигается без трости, и боли больше его не мучат. Михаил готовится к выписке из стационара. После полного приживления трансплантата специалисты планируют восстановить больному утраченный зубной ряд.