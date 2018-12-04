Кого наградила «Кубань театральная-2018»?

Завершился XVI Региональный фестиваль «Кубань театральная-2018» имени народного артиста СССР, лауреата Госпремии РСФСР М. А. Куликовского. Театральное биеннале показало, что художественный процесс на подмостках региона колеблется между архаикой, на которую есть запрос от учредителей, и спектаклями, стремящимися говорить со зрителем о вечном современным языком (что вполне здоровый процесс), однако призванная выступать в качестве третейского судьи столичная критика и театроведение (не говоря уже об организаторах события) объясняются с ними по принципу «главное — не обидеть».

О чем речь? Фестиваль «Кубань театральная» был учрежден в апреле 1988 года Краснодарским отделением Союза театральных деятелей России как смотр достижений трупп региона за последние два года. С 1997 года соучредителями фестиваля стали краевые власти, учредив премию главы администрации Краснодарского края в области театрального искусства имени «отца» нашего Театра драмы им. М. Горького, актера и режиссера, народного артиста СССР Михаила Куликовского, чье имя с 2001 года носит и сам фестиваль. Чуть позже к форуму в качестве не гостей, но участников присоединились театры Адыгеи. Пятнадцать трупп Краснодара, Кубани и Республики Адыгея показали свои постановки в конкурсе фестиваля «Кубань театральная-2018».

Спецпризы жюри: краснодарский частный «Один театр» — «За убедительное освоение современной драматургии» («С училища» по пьесе А. Иванова Арсения Фогелева), Новый театр кукол Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» — «За лучший спектакль театра кукол» («Сказка о царе Салтане» А. Пушкина Вадима Домбровского) и Туапсинский ТЮЗ — «За лучший спектакль для детей» («Маленькая история о больших друзьях» Александра Николаева). Три награды, оставляющие ощущение резервации: достоинства двух спектаклей театра кукол — необычной попытки туапсинцев объяснить библейский сюжет о Великом потопе силами пингвинов и чудесной старорусской стилизации Пушкина — игнорировать нельзя, а вязко-бытовая история о нелюбви пэтэушницы и ее преподавателя философии от «Одного театра» (она же получила диплом Ассоциации театральных критиков) с табулятивной лексикой, видеографией и перфомансом вместо режиссуры получает по гамбургскому счету за сам факт обращения к современной драматургии и попытку прочесть ее актуально.

«За лучшее музыкальное оформление спектакля»: Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им. А. Ханаху за создание музыкального оформления спектакля «Табунщик и гордая девушка» по мотивам произведения Т. Керашева. Инсценировка и режиссура Юнуса Сулейманова и музыка Умара Тхабисимова оставляют ощущение сплава патриархальности и стремления развиваться — достаточно сказать, что в истории из жизни адыгов конца ХVIII века вместе с черкесскими песнями звучит симфонический оркестр.

«За лучшую сценографию и оформление спектакля»: «Дьявол» Т. Толстого Молодежного театра КМТО «Премьера» и работа петербуржца Эмиля Капелюша. Вряд ли в программке фестиваля были другие работы, способные конкурировать с этой. Но конкурсное соперничество работы одного из столпов отечественной сценографии с порой малобюджетными, порой еще вчера любительскими театрами вызывает море вопросов.

«За лучшую женскую роль второго плана»: заслуженная артистка Кубани Карина Петровская за роль Старой Калерии в спектакле «Наш маленький Париж» Краснодарского музыкального театра и заслуженная артистка республик Адыгея и Абхазия Асиет Вайкок за роль Смеральдины в «Слуге двух господ» Национального театра Республики Адыгея им. И. Цея. Характерное начало Карины Петровской в музыкальной саге об ушедшем Екатеринодаре и характер лукавого персонажа комедии Гольдони трудно сравнивать, как сложно сравнивать и вокалистку в драматической партии с бенефисной комической ролью.

«За лучшую мужскую роль второго плана»: заслуженный артист России Олег Метелев за роль Тетерева в спектакле «Мещане» Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького. Прекрасный, мощный артист, который в отсутствие режиссерской поддержки как может, так и пишет персонажа Островского, порой даже чрезмерно гротескно, зато завоевывая любовь публики.

«За лучшую главную женскую роль»: Татьяна Шариазданова за роль Жени в спектакле «Как Зоя гусей кормила» Новороссийского муниципального драматического театра имени В. Амербекяна. Работа режиссера Георгий Цнобиладзе (краснодарцы весной в рамках лаборатории «100% Горький» видели его полный магии эскиз по рассказу «Дед Архип и Ленька») по пьесе известного современного драматурга Светланы Баженовой получила, увы, лишь одну награду. Хотя, вероятно, это был главный «гостевой» спектакль фестиваля: ироничный и грустный, острый и зрительский.

«За лучшую главную мужскую роль»: заслуженный артист Республики Абхазия Зуральбий Зехов за роль Труффальдино в спектакле «Слуга двух господ» Национального театра Республики Адыгея имени И. Цея и Алексей Замко за роль Евгения в спектакле «Дьявол» Молодежного театра КМТО «Премьера». Еще одна «раскладка», сравнивающая сладкое с горячим, а острое — с теплым. При всем уважении с Зуральбию Зехову, прекрасно работающему в ансамбле (и здесь просится награда за актерский дуэт), класс его работы и работы Алексея Замко принципиально разнится.

«За лучшую работу постановщика»: Геннадий Шапошников за спектакль «Мещане» в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького и Денис Хуснияров за спектакль «Дьявол» в Молодежном театре КМТО «Премьера». Номинация, наиболее ярко иллюстрирующая положение дел в театральном мире региона. Патриархальная по преимуществу режиссура уравнена с режиссурой молодой, живой, современной, «спектаклем чувств», как определяет ее Лев Додин.

Гран-при фестиваля «За лучшую актерскую работу»: народный артист РСФСР Анатолий Горгуль за создание роли Василия Бессеменова в спектакле «Мещане» Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького. Странные трансформации, которые происходят с премией имени М. Куликовского, на итоговой пресс-конференции толком так и не смогли объяснить ни учредители (краевой Минкульт), ни устроители (наш Театр драмы им. М. Горького): «По некоторым причинам отменились все премии администрации, но мы сохранили саму премию и даже ее увеличили». Почему бы тогда не сохранить этой награде имя Михаила Куликовского (1906—1996) или не присвоить ей имя продолжателя дела Куликовского Рудольфа Кушнарева (1953—2003), с именем которого связаны последние отсветы славы театра драмы? Не умаляя недостижимого мастерства обладателя Гран-при, такой выбор жюри воспринимается скорее как подношение «за выслугу лет».

Кто остался без наград? Краснодарский краевой театр кукол и блистательная, академичная (не в нафталиновом, но самом высоком смысле, в том числе благодаря сценографии художника театра Елены Мацкевич) работа его худрука Константина Мохова, где вместо предсказуемого звучания музыки Моцарта появляются мелодии нашего единственного театрального композитора Валентина Демина. Удивительным образом был проигнорирован (но заслуживал хотя бы утешительного диплома за необычность формы) первый и пока единственный спектакль-комикс «Ночные ведьмы» краснодарского Театра Защитника Отечества.

Вместо послесловия. Если приглашению в качестве членов жюри главного редактора «Петербургского театрального журнала» Оксаны Кушляевой или театроведа Глеба Ситковского можно только аплодировать, то оценка драматических постановок специалистами по театру кукол или театральному менеджменту, а также директором телекомпании и одновременно писателем, во-первых, наводит на размышления, во-вторых, поневоле рождает вопрос: почему бы не учредить отдельный конкурс для театров кукол, равно как и для негосударственных театров? И пусть церемония награждения (на счастье, короткая) «выполнена в стиле визитной карточки театрального Краснодара — спектакля Краснодарского театра драмы «Кубанские казаки», как гласит пресс-релиз, в ней нашлось место довольно диким вещам, вроде поющего администратора и атрибутов детских праздников в виде воздушных шаров и фейерверка блесток.

От первого лица. Алексей Садовский, театровед, театральный критик, худрук и продюсер оперных фестивалей, председатель жюри фестиваль «Кубань театральная-2018»: «Посмотрев пятнадцать спектаклей, особенно после некоторых постановок есть ощущение, что ты находишься в глубокой, глубочайшей провинции, где часто играют так, как много лет назад, хотя актерская манера меняется каждые десять лет, театральная эстетика оформления меняется каждые пять лет, но ощущение театральной провинции — ощущение эстетическое».

К слову

Мастер-классы и лекции провели члены его жюри: педагог Высшей школы сценических искусств Константина Райкина Антонина Михальцова посвятила класс голосу и дикции актера, театровед и критик Глеб Ситковский — буму иммерсивного театра, завлит Московского областного государственного театра кукол и завуч Школы деятелей сценического искусства им. Г. Дадамяна Олег Лабозин — социологии аудиторий театра.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото из открытых источников