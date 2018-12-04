Вопросы технологического лидерства России обсудят в Сочи

С 6 по 7 декабря на курорте пройдет форум «Экосистема НТИ: стратегия будущего». Представители сообщества Национальной технологической инициативы (НТИ) соберутся в отеле Pullman Sochi Centre, созданном компанией «Юниверсити Плаза», для подведения итогов года, проработки новых инициатив и согласования совместных планов. Мероприятие организовано Российской Венчурной Компанией (РВК) при поддержке Администрации Краснодарского края.

- Форум посвящен вопросам реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) – долгосрочной государственной программы по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году. НТИ сфокусирована на развитии таких перспективных рыночных направлений, как беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии и др. На сегодняшний день в рамках НТИ одобрены 8 «дорожных карт» и действуют 11 рабочих групп, а также реализуются такие проекты, как Центры компетенций НТИ, Технологические конкурсы Up Great, Университет 20.35, Олимпиада НТИ и другие, - отмечают организаторы.

Центральными темами форума в Сочи станут формирование повестки НТИ и научно-технологического развития России на 2019-2020 годы, итоги реализации дорожных карт НТИ, финансовые инструменты поддержки и акселерация проектов НТИ, направления деятельности Платформы НТИ, новые форматы обучения. Пленарная сессия мероприятия будет посвящена значению НТИ для экономики страны, ключевым проектам, а также вопросам инфраструктурной поддержки инициативы. Пленарная сессия мероприятия будет посвящена значению НТИ для экономики страны, ключевым проектам для развития НТИ, а также вопросам инфраструктурной поддержки инициативы

Ирина СИЗОВА