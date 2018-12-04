Приставы разработали памятку «Как общаться с кредиторами»

Сотрудники УФССП России по Краснодарскому краю подготовили памятку для граждан, вынужденных общаться с представителями юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

Как спокойно реагировать на любые выпады так называемых коллекторов? Достаточно досконально изучить свои права и соблюдать простые рекомендации.

Итак, как бороться с угрозами и другими противоправными действиями?

Если вам угрожают

В случае, если лица, осуществляющие действия по возврату просроченной задолженности, угрожают вам причинением вреда, убийством и т.п., то необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. При этом целесообразно письменно ходатайствовать об установлении номер телефона звонящего и кому он принадлежит;

Если требуют наличные

Коллектор требует от вас внести платеж не на счет в банке, а отдать ему наличными? Возможно, вы столкнулись с вымогательством и злоупотреблением служебными полномочиями. Вы имеете право подать заявление в полицию.

Если разглашены ваши персональные данные

Выявлен факт разглашения ваших персональных данных без вашего согласия? Смело обращайтесь в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с жалобой.

Если пытаются попасть в ваше жилье

В ситуации, когда коллекторы пытаются попасть в ваше жилье, прикрываясь необходимостью описать и изъять ваше имущество, следует срочно вызвать полицию. Кроме того попросите выйти двух соседей для засвидетельствования правонарушения.

У коллекторов требуйте предъявить документы, чтобы в случае их ухода до прибытия полиции была возможность подать заявление в правоохранительные органы.

Важно! Наложение ареста на имущество должника осуществляется только судебным приставом-исполнителем в соответствии с полномочиями, которые он получает на основании вступившего в законную силу судебного акта. Коллекторы к указанному процессу не имеют никакого отношения.

Если нарушают иные ваши права

Коллекторы нарушают ваши права? В случае, если права нарушены кредитором, который не является кредитной организацией, а относится к реестровым или нелегальным коллекторам, то необходимо обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю по телефону консультационного центра (861) 262-74-14 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Для объективного рассмотрения вашего заявления и достижения удовлетворительного результата целесообразно в заявлении детально в хронологическом порядке изложить события.

Также к заявлению необходимо приложить следующие документы:

копию паспорта;

копии договоров займа, кредитных договоров, по которым имеются непогашенные обязательства,

копии судебных актов о взыскании денежных средств;

детализацию смс-сообщений и телефонных звонков от оператора сотовой связи;

копии договоров на оказание услуг, заключённых с операторами сотовой связи;

аудиозаписи общения (на компакт-диске);

цифровые копии изображения экрана монитора компьютера («Скриншоты»), свидетельствующие о том, что коллекторы размещают в различных социальных сетях негативную информацию в отношении должника;

распечатанные копии электронных писем;

копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, если обращались в правоохранительные органы;

копии ответов органов прокуратуры, если вами оспаривались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; копии ответов из прокуратуры, если обращались в этот орган.

Если вы желаете ознакомиться со сведениями о реестровых коллекторах, которые прошли определенную процедуру проверки на соответствие требованиям Закона, то их можно найти на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» (http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/).

Напоминаем гражданам, что закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов и лиц, действующих от их имени, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав.