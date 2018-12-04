"Смена" - кандидат на проведение международных соревнований

С 29 ноября по 2 декабря 2018 года в столице Таиланда прошли международные соревнования по робототехнике IYRC Thailand 2018. Организатор соревнований - Международная ассоциация детской и молодежной робототехники IYRA. На заседании IYRA в Бангкоке состоялись выборы принимающей страны IYRC 2019, а также прошла презентация кандидатов на проведение IYRC 2020. В числе кандидатов была представлена площадка ВДЦ «Смена». В случае победы проекта соревнований, представленного делегацией ВДЦ «Смена», Россия впервые примет International Young Robot Competition.

В рамках деловой программы IYRC Thailand 2018 руководитель ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев подписал соглашение с российской инновационной компанией «Брейн Девелопмент». Компания является производителем образовательных комплексов «Роботрек», а также учредителем Ассоциации «Нейрообразование». Стороны обсудили ближайшие планы и наметили ключевые мероприятия в сфере робототехники, нейрофизиологии и компьютерного зрения.

В 2019 году в партнёрстве с компанией «Брейн Девелопмент» в ВДЦ «Смена» пройдёт Международная смена по образовательной робототехнике, компьютерному зрению и нейротехнологиям, а также Международная конференция по проблемам нейрообразования и развития рынка нейротехнологий.

IYRA (International Youth Robot Associational) — Международная некоммерческая Ассоциация детской робототехники была создана в 2013 году в Южной Корее с целью развития творческого и технического потенциала детей дошкольного и школьного возрастов. Для достижения данной цели ежегодно Ассоциация организует мероприятия образовательного, состязательного характера. В состав Ассоциации входят 28 государств, в том числе Россия.