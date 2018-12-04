На Кубани прогнозируют потепление 9 декабря

«Очередной средиземноморский циклон начнет оказывать влияние на территорию края. Выпадут осадки в виде дождя, в горных районах — снег. На дорогах будут созданы все условия для формирования гололедицы, особенно в ночное и утреннее время», — сообщил начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

К 9 декабря потеплеет до 7 °C, а на Черноморском побережье до 12 °C. Однако из-за ночных морозов вероятность туманов и гололеда сохранится, поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям внимательно следить за соблюдением дистанции и скоростного режима.