«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице Тепличной

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») заменили участок водопровода диаметром 110 мм протяженностью 130 метров. Это позволило улучшить качество воды и нормализовать водоснабжение четырех многоквартирных жилых домов на ул. Тепличная.

В целях улучшения качества воды специалисты предприятия заменили старый трубопровод на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, чтобы оперативно и качественно обслуживать внутридомовые сети водопровода, сотрудники водоканала заменили запорную арматуру для каждого из четырех домов.

«Мероприятия проводились в рамках выполнения производственной программы предприятия, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Специалисты провели работы по прокладке сетей и переключению потребителей на новый водовод. На сегодняшний день все мероприятия завершены, проводится благоустройство территории».