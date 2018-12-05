Учителя учатся

Педагоги дополнительного образования повысили квалификацию. Более 50 преподавателей из Сочи и Туапсе стали участниками специального семинара по теме: «Обновление содержания и технологий дополнительного образования». Организатором необычного мероприятия выступил сочинский Центр внешкольной работы (ЦВР).

- Семинары для педагогов дополнительного образования не проводились долгое время. Центр внешкольной работы как зональное учреждение решил ликвидировать этот пробел и провести мероприятие по повышению качества преподавания в системе дополнительного образования. Основная цель семинара – обмен опытом, поиск перспектив развития и знакомство с новыми технологиями, - отметила директор Центра внешкольной работы Лариса Папантонио.

В рамках мероприятия его участники побывали на экскурсии по историческому зданию ЦВР – вилле «Вера». Для педагогов была подготовлена выставка методических разработок. Специалисты Центра внешкольной работы поделились с коллегами опытом инновационной деятельности в сфере образовательного туризма, внедрения инклюзивного образования, применения здоровьесберегающих методик и современных образовательных технологий. В рамках семинара были организованы мастер-классы для педагогов хореографии, живописи, вокала, музыки.

- Педагоги ЦВР продемонстрировали коллегам возможности использования технологии ТРИЗ, мнемотехники, пальцевой техники, музыки как средства эмоционального воздействия, - рассказали в Центре внешкольной работы.

Особый интерес у собравшихся вызвал мастер-класс от известного хореографа, руководителя ансамбля «Иверия» Бориса Чачанидзе, посвященный отработке приемов владения холодным оружием в грузинском народном танце.

- В этом году система дополнительного образования России отмечает вековой юбилей. Уверена, что учреждения дополнительного образования будут востребованы всегда. Они дают подрастающему поколению возможность не только развиваться творчески, но найти свой путь в жизни. Именно поэтому семинары для педагогов системы дополнительного образования сегодня очень актуальны и востребованы, - подвела итог мероприятия главный специалист Управления по образованию и науке города Сочи Наталья Асеева.

Ирина СИЗОВА