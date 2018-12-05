Новогодняя марка со Снегурочкой появилась в отделениях Почты России

4 декабря в резиденции Российской Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвященной Новому году. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса.

Новогодняя почтовая марка номиналом 22 рубля подходит для отправки писем и открыток по России, а двух марок будет достаточно, чтобы передать привет за рубеж. Общий тираж составляет 333 тысячи экземпляров.

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить 4 декабря в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, 190000 на Почтамтской улице, 9 в Санкт-Петербурге и 156000 на Советская улице, 6 в Костроме. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Традицию празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января путем украшения домов ветвями хвойных деревьев и запуском салютов на улице в России установил Петр I, издавший в 1699 году указ о переходе на новую систему летоисчисления. С тех пор одним из главных атрибутов и символов праздника является новогодняя ёлка.

Другими символами Нового года стали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе они делают праздник более ярким и радостным. В этом году изображение Снегурочки украшает специальную марку, выпущенную в преддверии Нового года. Приобрести ее можно во всех отделениях Почты России.