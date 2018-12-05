В Новороссийске директор МУП «Водоканал» подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Водоканал города Новороссийска». Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчиной допущена подача в централизованную систему холодного водоснабжения абонентам станицы Раевской города Новороссийска питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям. В результате данных нарушений вода, ненадлежащего качества попала в краны школ, а также дошкольных учреждений, находящихся в станице. Между тем, подозреваемому было достоверно известно, что с учетом индивидуальных особенностей системы централизованного водопровода станицы Раевской, доз хлора, которым обрабатывается вода, недостаточно для полного обеззараживания воды, однако продолжал осуществлять водоснабжение данного населенного пункта.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.