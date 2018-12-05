Более 18 тысяч заявок от школьников Краснодарского края поступило на конкурс «Мой первый бизнес»

Более 660 тысяч заявок поступило на международный конкурс «Мой первый бизнес». Краснодарский край – в лидерах по количеству участников. Регистрация завершится 10 декабря в 23:59 по московскому времени. «Мой первый бизнес» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Среди подавших заявки школьников число девушек составляет 50,3%, а юношей – 49,7%. В 2018-2019 годах в конкурсе представлено 5 треков.

«Больше всего участников зарегистрировано в следующих направлениях: «Свой видеоблог» (94 010) и «Сделай своими руками» (92 308). Теоретический блок прошли 273 192 школьника. Выполнили все задания в треках – 111 500», - уточнил руководитель конкурса «Мой первый бизнес» Ярослав Самылин.

Рейтинг субъектов РФ по количеству регистраций на конкурс: Москва (224 795), Свердловская область (35 504), Санкт-Петербург (33 882), Новосибирская область (26 259), Краснодарский край (18 033), Республика Татарстан (14 248).

Победители конкурса «Мой первый бизнес» в 2018–2019 годах получат 100 сертификатов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.