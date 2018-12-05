Асфальтирование улицы Карбышева планируется начать на этой неделе

Подрядчик завершает подготовительные работы. Напомним, капитальный ремонт дорог начался в конце ноября сразу на двух улицах: на ул. Карбышева (от ул. Кубанской до Карбышева, 9) и Космонавтов (от ул. Ярославского до ул. Звездной). За это время подрядчик разработал территорию, провел земляные работы, подготовил основание, и уложил бордюрный камень. На сегодняшний день ведется отсыпка дороги щебнем, его выравнивание и уплотнение виброкатком. После этого начнется асфальтирование полотна.

Всего до конца года будет заасфальтировано порядка 1,5 километров дорог. Ширина асфальтового полотна на ул. Карбышева и ул. Космонавтов составит по 6 метров, тротуара – 1,5 м. Также планируется провести капремонт и в пер. Псекупский (от ул. Псекупской до ул. Урусова).