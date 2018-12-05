14 дополнительных электричек запустят в Краснодаре

С 10 декабря дополнительный пригородный ж/д транспорт будет курсировать по самым востребованным направлениям в утреннее и вечернее время.

Поезда будут курсировать со всеми остановками от станции «Краснодар-1» до станции «Пашковская». Утром от вокзала «Краснодар-1» электричка отправится в 07:35 и прибудет на станцию «Пашковская» в 07:55. Вечером — в 19:16 с прибытием в 19:39. Поезда будут следовать со всеми остановками.

Утренняя электричка от станции «Пашковская» отправится в центр в 08:10 и прибудет на вокзал «Краснодар-1» в 08:33. Вечером — в 19:54, прибытие — в 20:17. Поезда будут следовать со всеми остановками.

Утренний поезд от станции «Краснодар-1» в сторону поселка Афипского отправится в 07:16, проследует со всеми остановками, в том числе — «Кубань» в 07:27, «Энем-1» в 07:36 и прибудет в Афипский в 07:49. Дневной рейс отправится из Краснодара в 16:40 со всеми остановками, в том числе — «Кубань» в 16:51, «Энем-1» в 17:00, Афипский в 17:13.

Вечерняя электричка в направлении поселка Ильского со всеми остановками отправится от станции «Краснодар-1» в 18:35, в том числе — «Кубань» в 18:46 и «Энем-1» в 18:55, Афипский в 19:18, Северская в 19:32. Прибытие в поселок Ильский — в 19:42.

Из поселка Афипского попасть в краевой центр можно будет утром: отправление из Афипского в 08:09 со всеми остановками, в том числе — станции «Энем-1» в 08:22 и «Кубань» в 08:30. Время прибытия на станцию «Краснодар-1» — 08:39. Вечером от Афипского поезд отправится в 17:41, далее — со всеми остановками, включая «Энем-1» в 17:54 и «Кубань» — в 18:02. Прибытие на станцию «Краснодар-1» — в 18:11.

Дополнительный вечерний рейс со всеми остановками организован и от поселка. Ильского. Отправление — в 19:59, остановка в станице Северской — в 20:11, поселке Афипском — в 20:21, «Энем-1» — в 20:30, «Кубань» — в 20:38. Электричка прибудет на станцию «Краснодар-1» в 20:46.

Попасть в столицу Кубани также можно из станицы Динской. Утренняя электричка отправится в 08:05 с остановками на всех станциях, в том числе — в «Агрономе» в 08:16 и Лорисе — 08:28. Поезд приедет в Краснодар в 08:48. Вечерняя электричка отправится из Динской в 19:41 со всеми остановками и прибудет в Краснодар в 20:24.

Уехать из Краснодара можно в 06:49, в том числе — из Лориса в 07:16, «Агронома» — в 07:28 и прибыть в Динскую в 07:38. На маршруте также сохранятся все остановки.

Дополнительный вечерний рейс из Краснодара организован в 18:42, остановки — на всех станциях и остановочных пунктах, в том числе — в поселках Лорис в 19:04 и «Агроном» в 19:16. Поезд прибудет в Динскую в 19:26.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в Краснодаре ежедневно услугами пригородного железнодорожного транспорта пользуются более 8 000 человек.