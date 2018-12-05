На страже прав граждан с ограниченными возможностями

Благодаря профессионализму судебного пристава-исполнителя человек с ограниченными возможностями обеспечен средствами реабилитации.

На исполнение в отдел судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара поступил документ об обязании Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования обеспечить гражданку С. средствами реабилитации — креслом-коляской комнатной и креслом-коляской прогулочной с электроприводом.

Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Краснодара по иску прокурора Центрального округа г. Краснодара. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Михаил Рынкин предпринял ряд мер принудительного исполнения. Тем не менее, в срок, предоставленный для добровольного исполнения решения суда, прогулочная коляска гражданке не была выделена.

С учетом исключительной социальной значимости производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении руководителя органицации-должника официальное предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Мера оказалась исключительно действенной. Не прошло и нескольких дней, как гражданке с ограниченными возможностями была выделена прогулочная кресло-коляска.

Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением решения суда в установленный законом срок.