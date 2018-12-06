Подарок забрать нельзя оставить

Отец подарил своей несовершеннолетней дочери дом, а через три года подал в суд иск с требованием подарок вернуть.

Реконструкция дома

Вот ведь как в жизни бывает: реконструировать квартиру, дом можно, а семью, если отношения уже разрушены, нельзя. В июне 2015 года супруги Андрей Николаевич П. и Елена Анатольевна П. (далее — Трифонова) развелись, их дочь Валерия 2012 года рождения осталась жить с матерью. Отец еще в период брака в апреле 2015 года подарил своей трехлетней дочери квартиру с земельным участком в одноэтажном доме на две семьи в городе Курганинске. Елена Трифонова в данной сделке участвовала как законный представитель малолетнего ребенка.

Подаренному жилью требовался капитальный ремонт, и Елена взяла в администрации Курганинского городского поселения разрешение на строительство (реконструкцию), документ был выдан на дочь Валерию. Ремонт и благоустройство помогли сделать родители Елены. Есть фотографии дома до и после ремонта — разница большая. Дом обложили кирпичом, сделали к нему капитальную пристройку, поставили забор — всё это потребовало немалых материальных вложений. А сколько сил и здоровья эта работа отняла у Анатолия Васильевича — отца Елены, одному Богу теперь известно. На фотографиях запечатлен момент стройки: пожилой человек работает с лопатой, рядом стоит бетономешалка. А еще для любимой внучки Лерочки дедушка на участке заложил сад. И вдруг такой удар: всё это бывший зять через суд требует отдать, дескать, дарение было притворной сделкой, следовательно, незаконной. Анатолий Васильевич хождение по судам не пережил.

Кредиты — это общий долг?

Во время брака Андрей и Елена взяли в банке четыре кредита на общую сумму более 500 тысяч рублей, которые потратили на семейные нужды и приобретение двух автомобилей марки Mitsubisi L200 1995 и 2008 года выпуска и грузового прицепа 2014 года выпуска. Так как кредиты оформлялись на Елену, то после развода она была вынуждена выплачивать ежемесячные платежи банку, а вот вся автотехника была зарегистрирована на Андрея П. и осталась у него.

После развода у бывших супругов образовались новые семьи. Елена вышла замуж, Андрей женился — и там, и там появились дети. Казалось бы, пора перелистнуть страницу прошлой жизни и писать новую.

Известно, что Семейным кодексом РФ закреплена обязанность бывших супругов по воспитанию и содержанию совместного ребенка до совершеннолетия. Елена сама полностью обеспечивала потребности дочери Валерии, кормила, одевала, оплачивала детский сад. Ее семья оказалась в затруднительном материальном положении: супруг Константин Трифонов переехал в Курганинск с Донбасса, в семье родился еще один ребенок. Платежи по кредитам опустошали семейный бюджет почти на 35 тысяч рублей в месяц. Выручала помощь родителей Елены, пока был жив отец.

Елена предложила бывшему мужу взять выплату части кредитов на себя. К тому же машины-то остались у него: он после развода переоформил один автомобиль на своего родного отца, другой — на отца новой супруги, воспользовавшись тем, что согласие Елены на эти действия уже не требовалось.

Раздел имущества как битва

Андрей ответил отказом — и между бывшими супругами в 2016 году начались судебные тяжбы о разделе имущества. Андрей П. предъявил встречный иск Елене о расторжении договора дарения домовладения и земельного участка своей несовершеннолетней дочери Валерии. Это означало, что в гражданском деле о разделе совместно нажитого имущества отец ребенка просил суд расторгнуть договор дарения дочери, которая не являлась стороной по гражданскому делу о разделе совместно нажитого имущества супругов.

Состоялся суд по взысканию алиментов с отца ребенка, одновременно был и второй процесс — по факту определения места жительства малолетней дочери. Итог этих двух судов — взыскание алиментов в сумме 2500 рублей ежемесячно, а по определению места жительства — ребенок остался проживать с матерью, отец имеет право с ним видеться и забирать на один день в неделю к себе.

Елену устроил размер алиментов — 2500 рублей, хоть это небольшая сумма, на которую очень сложно прокормить, одеть ребенка, но здесь учитывался тот факт, что отец ребенка подарил дочери жилье. Так как земельный участок при доме был выкуплен у администрации города во время брака, возражать против дарения и указывать, что там есть и ее имущественное право, Елена не стала. Дарение совершалось в пользу дочери, и мать хотела, чтобы ребенок имел недвижимость, мог ею распорядиться по достижении совершеннолетия.

После многомесячных судебных тяжб 13 апреля 2017 года Курганинский районный суд Краснодарского края вынес решение, согласно которому c Андрея П. в пользу Елены Трифоновой была взыскана половина стоимости двух автомобилей Mitsubisi L200, а вот долговые обязательства Елены по кредитам судом общим долгом не признаны, так как банк выступил против изменения условий кредитного договора. Также судом удовлетворен иск Андрея П., и договор дарения, по которому он, находясь в браке с Еленой, подарил домовладение и земельный участок дочери Валерии, был расторгнут, применены последствия недействительности ничтожности сделки. Так Андрей П. по решению суда стал собственником домовладения и земельного участка.

По мнению Елены, всё совместно нажитое имущество супругов в период брака, в том числе и долговые обязательства, должно быть разделено поровну. Поэтому ее адвокат Денис Александрович Чалов подготовил апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. Также в жалобе указывалось, что договор дарения домовладения и земельного участка в силу закона не подлежал расторжению.

Согласно апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 29 августа 2017 года решение Курганинского районного суда Краснодарского края от 13 апреля 2017 года отменено в части, долговые обязательства перед банком по четырем кредитам признаны общим долгом супругов, а также решение отменено в части расторжения договора дарения, признания его недействительным. Справедливость закона восторжествовала, и ребенку оставили в собственности подаренное домовладение.

В дальнейшем Андрей П. обращался с жалобой в кассационную инстанцию Краснодарского краевого суда с целью отмены состоявшегося решения суда апелляционной инстанции. Определением судьи Краснодарского краевого суда от 06.12.2017 по делу №4Г-9625/2017 отказано в удовлетворении кассационной жалобы Андрея П.

На сегодняшний день Андрей П. по судебному решению должен Е. Трифоновой более 600 тысяч рублей, однако исполнительное производство в настоящее время прекращено, так как, по мнению судебных приставов г. Курганинска, с Андрея П. невозможно ничего взыскать.

Судам не видно конца

В 2018 году Андрей П. решил попробовать вновь расторгнуть договор дарения, согласно которому он подарил домовладение с земельным участком своей дочери. Он снова по тем же основаниям обратился в Курганинский районный суд Краснодарского края с иском о расторжении договора дарения.

Согласно нормам действующего закона повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, не могут оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения (ст. 209 ГПК РФ). Преюдиция запрещает лицам, участвующим в деле, оспаривать в другом гражданском процессе установленные вступившим в законную силу решением суда факты и правоотношения путем повторного их доказывания.

Из смысла указанной нормы следует, что один и тот же спор, одно и то же дело (тождественное дело) не могут быть рассмотрены дважды. Под одним и тем же спором (тождественным спором) понимается спор между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, тождество спора выводится из тождества исков, заявленных к защите.

При этом тождественность определяется не только дословным соответствием сформулированного истцом требования, но и правовым смыслом цели обращения в суд.

Предметом иска является конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, возникающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение.

Основание иска составляют юридические факты, на которых истец основывает свои материально-правовые требования к ответчику.

Решением Курганинского районного суда Краснодарского края от 05.06.2018 по гражданскому делу №2-535/2018 отказано в удовлетворении исковых требований Андрея П. о расторжении, отмене договора дарения квартиры и земельного участка.

После этого Андрей П. подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. Дело №33-32886/2018 (судья — Виктория Олеговна Агибалова) в настоящее время приостановлено, так как судом апелляционной инстанции назначена судебная экспертиза: по мнению Андрея П., одаряемая совершает действия с подаренной вещью, что может привести к ее утрате. То есть он пытается сослаться на ст. 578 ГК РФ, которой установлено, что даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.

Сложно представить, как маленькая девочка может обращаться с домом, чтобы это привело к его безвозвратной утрате. Что, ей мама даст в руки спички и накажет поджечь жилье, в которое семья вложила столько труда? Как-то не вяжется данная формулировка со здравым смыслом.

Само по себе ненадлежащее содержание квартиры и земельного участка ответчиком не может быть основанием для отмены договора дарения, так как квартира и земельный участок, хотя и представляют, по заверению Андрея П., для него большую неимущественную ценность, но все-таки являются непотребляемыми недвижимыми вещами, а потому исключается их безвозвратная утрата.

Сейчас семья Трифоновых жить в этом доме не может — для спокойствия детей было решено оттуда уехать.

В деле «Подарок забрать нельзя оставить» правильно расставить знаки препинания предстоит суду. А пока маленькая Лера очень скучает по саду, посаженному для нее дедушкой.

Элина БОРИСОВА

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