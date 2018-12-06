Чтобы были чистыми дороги

На расширенном пленарном заседании по итогам ликвидации ноябрьского ЧС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать программу по приобретению дорожной техники для муниципалитетов.

Обращаясь к своим заместителям, руководителям профильных министерств и ведомств, Вениамин Кондратьев отметил, что в зимний период вероятность возникновения ЧС возрастает. В подобных случаях работа по ликвидации последствий стихийных бедствий должна быть налажена, акцентировал внимание глава региона. В качестве примера он привел ситуацию, возникшую 30 ноября. Из-за снегопада и сильного ветра на трассе «Кавказ» — от Павловской до Армавира образовались метровые сугробы, движение было парализовано. Также транспортные заторы образовались в Краснодаре.

— Надо сделать выводы: где замешкались, где недооценили или переоценили ситуацию. Дороги — это тоже наша ответственность. Спецтехника, песок — уже должно всё быть готово к зимнему периоду,— подчеркнул губернатор.

Как доложил министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, в частности затор на федеральной трассе возник из-за недостаточного количества снегоуборочных машин, которые были направлены ФКУ УПРДОР «Черноморье». К полномочиям муниципалитетов расчистка не относится, однако такая необходимость постоянно возникает. При этом собственной техники для ликвидации последствий непогоды и восстановительных работ у районов тоже часто не хватает.

Вениамин Кондратьев поручил проработать программу по приобретению дорожной техники для муниципалитетов. Создать таким образом сеть дорожно-строительных организаций, чтобы в любых ситуациях муниципалы имели технику под рукой.

Кроме того, главе краевой столицы Евгению Первышову губернатор поручил до 1 февраля определиться с потребностями муниципалитета в многофункциональной уборочной технике и предоставить алгоритм ее приобретения.

Возвращаясь к теме ликвидации октябрьской ЧС, глава региона поблагодарил за работу сотрудников аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», МЧС, дорожников, экстренные службы, казаков, волонтеров, глав муниципалитетов. На сегодняшний день основной фронт работы завершен.

— Сегодня больше 90 процентов пострадавших получили деньги. Перечислено порядка 530 млн рублей финансовой помощи. Остались те, кто сейчас доказывает свое проживание в суде,— сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор Василий Швец, завершены ремонтные работы на соцобъектах в Апшеронском районе: это СОШ №23 и детский сад, продолжается расчистка русел рек. Кроме того, до 1 мая по поручению главы региона будет полностью восстановлена дорожная инфраструктура.