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Ключи от новой жизни

Четверг, 06 декабря 2018 05:06
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Ключи от новой жизни

Представители краевых властей вручили ключи от новых квартир шестнадцати детям-сиротам из Славянского района: жилье для них приобретено по губернаторской программе «Дети Кубани».

Среди новоселов — студенты и рабочие, строители и повара, будущие агрономы. Дом расположен в Южном округе Славянска-на-Кубани, в районе пересечения улиц Дружбы Народов и Победы. Здесь есть удобная транспортная развязка, остановки общественного транспорта, строится офис врача общей практики. Кроме того, для жильцов благоустроена прилегающая к дому территория, заасфальтирован подъезд, предусмотрены места для парковки транспорта, во дворе установлена детская площадка.

Ключи от квартир новоселам вручили депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, начальник Управления организации оздоровления и отдыха детей Министерства труда и соцразвития Краснодарского края Виктория Чубасова, председатель Совета Славянского района Григорий Литовка.

— За время действия программы по краю более 9 тысяч сирот получило квартиры, на их приобретение из краевого бюджета выделено свыше 10 миллиардов рублей. Государство помогает ребятам в одном из главных жизненных вопросов — получении жилья. Это старт для решения самых важных задач — создания семьи, обустройства дома, воспитания детей,— подчеркнул депутат ЗСК.

С 2009 года в Славянском районе по губернаторской программе «Дети Кубани» ключи от жилья получили 202 человека. На приобретение квартир из краевого бюджета выделено свыше 215 млн рублей.

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