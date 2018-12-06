Кубань — край событий

Делегация нашего региона презентовала его возможности в организации выставочно-конгрессных мероприятий на выставке IBTM World-2018 в Барселоне. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодарского края Юрий Волков.

Кубанцы провели более пятидесяти встреч с потенциальными партнерами и девять презентаций для профессионалов рынка event-индустрии. Была представлена информация о Сочи как лидере событийного туризма и круглогодичном курорте, презентован самый крупный в регионе выставочно-конгрессный комплекс — «Экспоград Юг» в Краснодаре.

— Край вызвал большой интерес у профессионалов отрасли. Причинами тому служит не только универсальная инфраструктура, но и наш успешный опыт проведения крупных деловых и спортивных мероприятий международного масштаба,— рассказал Юрий Волков.

По его словам, теперь работа с операторами международных выставочно-конгрессных событий продолжится на Кубани.

— Впереди развитие новых установленных контактов, организация инспекционных визитов для более подробного изучения потенциала региона в конгрессной индустрии. По итогам работы уже запланировано несколько рабочих и бизнес-визитов иностранных делегаций,— добавил глава ведомства.

Напомним, что с 27 по 29 ноября в Испании состоялось ключевое мировое мероприятие в области индустрии встреч: всемирная выставка IBTM World-2018. В ней приняло участие более пятнадцати тысяч профессионалов отрасли из 141 страны мира.

В течение трех дней на едином стенде России, организованном Национальным конгресс-бюро, прошли презентации регионов и переговоры с организаторами международных мероприятий, представителями профессиональных ассоциаций. Событийные возможности представили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Казань, Екатеринбург, Республика Татарстан, Калининградская, Ленинградская и Свердловская области.